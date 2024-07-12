Плюс 40 — не межа: українцям, які знемагають від спеки, потрібно протриматися ще тиждень

Синоптики прогнозують, що спекотна погода утримається в Україні десь до 20 липня.

«+37+42 градуси очікується у південній частині України! У більшості областей також не змерзнемо, вдень +35+40 градусів. У західних областях і в прикордонних районах Сумщини та Харківщини впродовж дня +31+34 градуси», — такою бачить погоду 12 липня синоптикиня Наталія Діденко.

ВІДЕО ДНЯ

Вітер очікується східних напрямків, невеликий або помірний, в Криму та Приазов'ї — сильні штормові пориви до 15−20 метрів за секунду. На Волині не виключені невеликі опади.

У Києві в п'ятницю передбачається сильна спека з максимальною температурою повітря +34+36 градусів.

РЕКЛАМА

«Обережно прогнозую — поступове послаблення спеки очікується аж 20 липня. Південь України втримуватиме розпечене повітря із надзвичайною спекою найдовше», — зазначила Наталя Діденко та додала, що пікові дні спеки — з 13 по 16 липня.

А метеоролог Ігор Кібальчич передбачає, що з 15 по 19 липня відбудеться деяке посилення спеки та її поширення на північні та частково західні регіони України.

РЕКЛАМА

«У цей період максимальні денні показники становитимуть +33…+38 °С, у південних та центральних областях місцями +40…+42 °С. Середньодобова температура, відповідно, може досягати і перевищувати +30 °С, що на 6 — 11 °C вище за кліматичну норму. Додатковому прогріву повітря у зазначені дати сприятиме одночасно кілька факторів: низька відносна вологість повітря, малохмарне небо, місцеві фізико-географічні особливості, а також синоптичні процеси з південного заходу», — додав він.

Поступова зміна синоптичних умов прогнозується лише з 20 липня, коли в Україну почне надходити свіжіше та прохолодніше повітря з районів центральної та північно-західної Європи. Починаючи із західних та північних областей, аномальна спека відступить на схід і на початку третьої декади місяця залишить територію України. Очікується, що середньодобова температура наблизиться до норми для цієї пори року. Разом із похолоданням прийдуть також і довгоочікувані опади, які мають помітно покращити ситуацію із посухою та знизити рівень пожежної небезпеки.

РЕКЛАМА

Раніше метеоролог прогнозував, що в липні може бути побит температурний рекорд для всієї України, який був зафіксований у серпні 2010 року на Луганщіні. Тоді стовпчик термометра піднявся до позначки +42 градуси.

Фото Pixabay

26

Читайте нас у Facebook