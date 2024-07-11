Африканська спека не відступає: синоптикиня розповіла, коли запаморочливі «+ 40 градусів» залишать Україну

Спекотна погода протримається в Україні мінімум до початку наступного тижня. Зниження температури з понеділка, 15 липня, очікується на заході України, з вівторка — на півночі. На півдні-сході спека буде утримуватися до 18−20 липня.

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Про це у коментарі РБК-Україна сказала заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня.

За сьогоднішніми розрахунками, зазначила метеорологиня, з заходу та північного заходу буде надходити більш прохолодне повітря, а температура в Києві може знизитися до 25…30 градусів, на півдні-сході — 30…35 градусів. У цей час можливі дощі.

Цього року рекордна спека прийшла на місяць раніше. У минулі роки максимальні температури повітря в Україні спостерігалися у першій половині серпня.

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«Для першої половини липня це досить незвично, оскільки у нас за кліматом найтепліша друга половина липня, а наймаксимальніші температури фіксувалися у першій половині серпня», — сказала Голеня.

За даними метеорологів, найбільша спека в Україні була зафіксована 12 серпня у Луганську. Температура повітря піднялася до 42 градусів.

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Причина спеки в тому, що в Україну по висоті надходить тропічне повітря з півдня. З початку воно надходило з південного сходу, а тепер — з південного заходу.

«З Африки на Середземне море перекочувало, і до нас буде надходити найближчі три-п'ять діб повітряна маса з півночі Балкан, а на Балкани воно з Африки потрапляє», — сказала Наталя Голеня.

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За її словами, у денні години, коли малохмарна погода, іде інтенсивний прогрів.

Водночас в Укргідрометцентрі очікують ще однієї хвилі спеки у серпні, адже літо ще не закінчилося.

Якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні, у неї може розвинутися тепловий удар. Медики рекомендують дотримуватись п'ять важливих правил поведінки при тепловому ударі.

Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

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