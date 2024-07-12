«Колосально відстає»: Тімур Мірошниченко зізнався у проблемах з прийомною донькою

Сімʼя популярного шоумена та ведучого проєкту «ЖВЛ» Тімура Мірошниченка всиновила другу дитину. Нагадаємо, у минулому році родина взяла з дитячого будинку 2-річного хлопчика Марселя, а тепер 8-річну Ангеліну. Тімур зізнавався, що коли вони з дружиною вирішили взяти в сім’ю ще одну дитину, хотіли лише дівчинку, а яку саме — неважливо.

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«У нас з Інною не було планів вишукувати якусь конкретну дитину на сайті Мінсоцполітики з конкретним кольором волосся або очей тощо, — розповів Тімур сайту 1+1. — У нас була мета — допомогти дитині. Щоб вона перестала жити в дитячому будинку, а натомість отримала сім’ю. З Ангеліною все відбулося так само, як і з Марселем. Перша активна анкета, яка підходить під ті параметри, які були прописані нам фахівцями зі школи усиновлення, нами і була розглянута. Тобто, ми познайомилися з першою дівчинкою, з якою нам дозволили познайомитись».

Відомо, що пара їздила до Польщі, щоб забрати Ангеліну, бо саме туди був евакуйований її дитбудинок у перший місяць війни. Мірошниченко розказав, що поки дівчинка проходить складний шлях адаптації.

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«Поки що важко робити якісь висновки, — зізнався Тімур. — В будь-якому разі, для Ангеліни це буде тривалий процес адаптації до нових реалій, та й для нас, всіх членів родини, також. Тому, говорити, яка донька, поки що зарано. Звісно, є багато над чим працювати, багато що потрібно підтягувати. Розвиток будь-якої дитини, яка все життя прожила в дитбудинку, колосально відстає від однолітків. Зараз їй 8 років і ми з Інною ще не знаємо, в який саме клас її віддавати. Чи знову в перший?»

Нагадаємо, Інна та Тімур Мірошниченки також виховують 6-річну Мію та 4-річного Марка.

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Раніше Інна Мірошниченко зізнавалася у складнощах з вихованням Ангеліни.

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