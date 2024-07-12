росія прагне зірвати закупівлю Україною атомних реакторів у Болгарії: як працюють «агенти Кремля»

росія прагне зірвати переговори, які тривалий час веде Україна з Болгарією щодо закупівлі атомних реакторів для відновлення роботи Хмельницької АЕС і збільшення виробництва критично важливої електроенергії, за допомогою своїх агентів впливу, пише сайт «Парламент».

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Відмічається, що потрібні Україні реактори є лише в Болгарії і в росії. Тож остання максимально зацікавлена в провалі перемовин та у позбавленні України можливостей збільшення атомної генерації.

«Україна має намір придбати обладнання для ХАЕС, яке складається з двох реакторів, чотирьох парогенераторів, двох головних циркуляційних насосів тощо», — пише сайт «Парламент».

Їхня ціна продажу, зазначає видання, встановлена Національною асамблеєю в 2023 році, складала трохи більше в 1,2 мільярда левів (613 млн євро).

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«Та в останній момент — на етапі фіналізації перемовин — з’явилися інформація про нібито наміри Болгарії переглянути вказану ціну. Крім того, Болгарія ініціювала перед своїми Національними зборами питання про „додатковий термін часу“ для завершення угоди з компанією „Енергоатом“ щодо продажу обладнання», — йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Болгарії Володимир Малінов зіштовхнувся наразі з потужним російським лобі, що працює проти України через контрольованих російськими спецслужбами «агентів впливу».

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До таких агентів, серед інших, належить радянський атомник Микола Штейнберг, який бувши громадянином України, переховується зараз в Ізраїлі.

Останній веде кампанію з дискредитації україно-болгарської угоди, стверджуючи, що нібито без дозволу росії продаж реакторів Болгарією Україні є неможливим.

«Реакторные установки относятся к оборудованию двойного назначения по международному режиму нераспространения ядерного оружия. Болгария не может передать нам эти установки без согласия россии. Кто-то из наших властей готов сегодня сесть за стол переговоров с россией?» — заявляв він російським ЗМІ.

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В українському Міненерго оперативно спростували такі заяви Штейнберга, і вимушені роботи це постійно, оскільки подібні «агенти кремля» працюють дуже активно та мають доступ до низки іноземних ЗМІ.

Штейнберг є радянським атомником, який у 2000-х обіймав керівні посади в Україні, а після нападу росії втік в Ізраїль. Він підтримує тісні стосунки з «Росатомом», комунікує з МАГАТЕ і в такий спосіб — під виглядом нібито незалежного «українського» енергетика — працює на зрив важливих для України енергетичних контрактів.

Станом на зараз, переговори про купівлю-продаж реакторів для ХАЕС між Україною та Болгарією перебувають на найважливішому кінцевому етапі.

У зв’язку з цим очікується ще більша активізація «агентів кремля», які спробують негативно вплинути на цей процес.

Раніше повідомлялося, що російські агенти готують і здійснюють диверсії в Європі з метою дистабілізувати країни НАТО.

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