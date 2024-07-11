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Будуть задіяні чотири черги відключень: в «Укренерго» розповіли, що буде зі світлом 11 липня

11:05 11 липня 2024
ЛЕП

В Україні та Європі зараз панує аномальна спека. Через це зростає споживання електроенергії, тому
обмеження споживання електрики в Україні будуть застосовуватись протягом всієї доби.

«Сьогодні, 11 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 — для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години — три черги», — йдеться у повідомленні.

Зростання споживання електрики відбувається через аномальну спеку на тлі суттєвого дефіциту енергії в системі, який є наслідком російських терористичних нападів на українську енергетику. З початку року росіяни здійснили 8 масованих атак на енергосистему. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку в пікові години таких європейських країн як Нідерланди або Фінляндія, чи разом Словаччини та країн Балтії.

Раніше в компанії роз’яснили, як відбувається вимкнення світла одразу кільком чергам споживачів.

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