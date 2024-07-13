40.69 / 41.21 44.19 / 44.92
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Ікона стилю»: начальник штабу «Азову» вразив своїм костюмом на фото із Залужним

10:55 13 липня 2024
Богдан Кротевич

Начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії Богдан Кротевич, який нещодавно подав заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, вразив громадськість з іншого, «приємного» боку — своїм елегантним виглядом.

Світлину із послом України у Британії Валерієм Залужним та його дружиною військовий розмістив у соцмережі X.

На фото він вбраний у звичну військову форму, а в елегантний костюм з краваткою.

РЕКЛАМА

Звичайно, увагу на фото привертає колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Британії Валерій Залужний. І його дружина Олена, яка порівняно рідко з'являється у Мережі.

Але немало добрих слів (і., звичайно, критики) дісталось і самому Кротевичу.

РЕКЛАМА

Читачів дуже потішило те, що він у «цивільному» одязі.

«Костюм роз*об», — прокоментував український стендап-комік Антон Тимошенко.

РЕКЛАМА

Коментарі від інших користувачів соцмережі Х:

«Ікона стиля», «Тобі дуже пасує костюм! Передавай привіт».

Нагадаємо, що попри зайнятість на дипломатичній ниві у Великій Британії колишній Головнокомандувач ЗСУ час від часу публікує в Мережі «цивільні» сімейні фото, які завжди викликають цікавість серед українців.

407

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ангеліна Мірошниченко

«Колосально відстає»: Тімур Мірошниченко зізнався у проблемах з прийомною донькою

видобуток газу

У Полтавській ОВА не знають, чому партнери «Газпрому» ведуть роботу з пошуку газу під Полтавою (документ)

Melovin

«Жахливо боляче»: популярний музикант скасував всі заплановані концерти

траса Покровськ&nbsp;— Костянтинівка

Військовий пояснив, що станеться, якщо окупанти дійдуть до траси Покровськ — Костянтинівка

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту