«Ікона стилю»: начальник штабу «Азову» вразив своїм костюмом на фото із Залужним
Начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії Богдан Кротевич, який нещодавно подав заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, вразив громадськість з іншого, «приємного» боку — своїм елегантним виглядом.
Світлину із послом України у Британії Валерієм Залужним та його дружиною військовий розмістив у соцмережі X.
На фото він вбраний у звичну військову форму, а в елегантний костюм з краваткою.
Звичайно, увагу на фото привертає колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Британії Валерій Залужний. І його дружина Олена, яка порівняно рідко з'являється у Мережі.
Але немало добрих слів (і., звичайно, критики) дісталось і самому Кротевичу.
Читачів дуже потішило те, що він у «цивільному» одязі.
«Костюм роз*об», — прокоментував український стендап-комік Антон Тимошенко.
Коментарі від інших користувачів соцмережі Х:
«Ікона стиля», «Тобі дуже пасує костюм! Передавай привіт».
Нагадаємо, що попри зайнятість на дипломатичній ниві у Великій Британії колишній Головнокомандувач ЗСУ час від часу публікує в Мережі «цивільні» сімейні фото, які завжди викликають цікавість серед українців.407
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