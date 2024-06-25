Вбив більше бійців ЗСУ, ніж будь-який російський генерал: в «Азові» звинуватили командувача Содоля в загибелі тисяч солдатів

Герой України, генерал-лейтенант Юрій Содоль, якого у лютому призначили на посаду командувача Об'єднаними силами ЗСУ, потрапив у гучний скандал.

ВІДЕО ДНЯ

Начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Він звинуватив бойового генерала у великих втратах територій та особового складу й підозрює його у «співпраці на ворога».

У своєму дописі у соцмережі Кротевич не назвав прізвище генерала. Але за джерелами «Української правди», йдеться про Юрія Содоля.

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«Я це все до чого — написав листа в ДБР із закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Мені похр*н, чи почнуть розслідування проти мене, і мені пох*р, чи посадять мене в тюрму. Мені не пох*р, що судять комбатів і комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей і десятків міст та втрату тисяч солдатів», — написав оборонець Маріуполя.

Він також наголосив, що «ті умови, за яких зараз воюють бригади — це нереальний героїзм передусім солдатів, командирів взводів, рот, батальйонів і бригад».

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За словами Кротевича, генерала «99 відсотків військових ненавидять за те, що він робить».

«Азовець» пояснив, що вдався до медійного розголосу, оскільки вважає, що це єдиний спосіб змінити ситуацію, адже звернення до військового керівництва результатів не дало.

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«Єдине, за що мені буде завжди соромно — це за те, що я не зробив цього раніше. Доля допомагає сміливим, а деяким істотам допомагає те, що більшість мовчать через розуміння наслідків „особистої вендети“ проти них самих та їхніх підрозділів. Тому зазначу, що це моє особисте рішення, і наслідки я повністю приймаю на себе», — підсумував начальник штабу бригади «Азов».

«Українська правда» пише, що Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень і некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України, та просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начальник штабу «Азова» також висловив готовність свідчити у справі.

За джерелами «Суспільного», в ДБР підтвердили, що отримали таку заяву та працюють з нею.

Прізвище генерала в Бюро також не назвали, однак, за інформацією ЗМІ, йдеться про Юрія Содоля.

Нагадаємо, у травні цього року призначення Юрія Содоля командувачем ОСУВ «Хортиця» спричинило скандал у мережі. Відомий український волонтер Сергій Стерненко розкритикував це призначення. Він тоді назвав це «кадровою катастрофою».

«Для розуміння, „Хортиця“ — це весь східний фронт, від півночі Харківщини до Вугледара. І це призначення — кадрова катастрофа. Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити», — написав волонтер.

Стерненко також звинуватив генерала у «зточуванні» морської піхоти, де згадав розбиття ворогом колони 37-ї бригади морської піхоти. Окрім того, він закидає йому відправлення морпіхів на лівобережжя Херсонської області для утримання плацдарму без належного забезпечення та вогневої підтримки.

«Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова. У мережі купа прикладів, коли морську піхоту Содоль просто „зточував“ — від трагедії з 37-ю бригадою морської піхоти до відправлення на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту», — йдеться у його дописі.

Разом з тим морська піхота виступила на захист Содоля. Особовий склад управління Корпусу морської піхоти виступив із заявою на підтримку Юрія Содоля. Вони назвали подібні звинувачення, поширені в мережі, «інформаційним вкидом».

«Для нас як для людей, які були поруч з ним від перших днів широкомасштабного вторгнення російсько-окупаційних військ, така інформаційна повістка є щонайменше образливою. Дивує, коли дістають із шухляди старі ярлики типу „м'ясник“ і, не розібравшись у суті питання, поливають брудом людину, яка поклала все своє життя та всі свої сили на справу захисту України», — йдеться в заяві морської піхоти.

Морпіхи також нагадали, що навесні 2022 року саме під керівництвом Юрія Содоля «було зупинено просування російських сил на півдні Донеччини, фронт було стабілізовано, і відтоді лінія зіткнення була майже незмінною. Під його керівництвом відбивалися штурми в районах Вугледара, Мар’їнки, Авдіївки, Великої Новосілки… Під час літньої наступальної кампанії саме під його командуванням було звільнено Нескучне, Сторожове, Старомайорське та Урожайне. Так само й операція на лівобережжі Дніпра: ніхто не вірив у здатність морської піхоти зайняти плацдарми».

Проти генерала Содоля нещодавно також виступила нардепка Мар’яна Безугла. 22 червня вона заявила, що Содоль «під час пропущеного прориву на Торецьк» «пиячив у ресторані „Хмари“ в Одесі».

«За моєю інформацією під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані „Облака“ в Одесі. Надсилаю відповідний запит щодо його відряджень», — повідомила нардепка.

Втім, ввечері 24 червня президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Замість нього призначено бригадного генерала Андрія Гнатова.

Відповідні укази № 375 та 374 з'явилися на сайті президента.

«Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова», — зазначив Зеленський у відеозверненні до українців.

Нагадаємо, що фігуранту ще одного скандалу, нардепу Миколі Тищенку, повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Генпрокурор погодив клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. У Тищенка проведено обшуки.

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