Переможець Ліги чемпіонів, який володіє футбольним клубом, отримав тюремний термін

Віцечемпіон Європи у складі збірної Франції та переможець Ліги чемпіонів у футболці «Манчестер Юнайтед» 43-річний Патріс Евра, який у дитинстві жебракував та продавав наркотики, засуджений до 12 місяців в'язниці умовно з випробувальним терміном два роки, повідомляє Le Parisien.

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Суд Нантера виніс обвинувальний вирок щодо п'ятиразового чемпіона Англії у справі про залишення сім'ї без коштів у період із травня 2021 року до вересня 2023 року.

Екс-футболіст має заплатити 42-річній матері двох його дітей Сандрі, з якою він не живе, 969 тис. євро як аліменти.

Син дипломата Евра, котрий також має виплатити своїй дружині 4 тис. євро як компенсацію моральної шкоди та 2 тис. як судові витрати, подав апеляцію на рішення суду.

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За словами адвоката Евра, колишній футболіст надав у розпорядження сім'ї квартиру та будинок з басейном на півдні Франції. Патріс також нібито позичив дружині майже 2 млн євро, які вона відмовляється повертати.

Сандра Евра із сином

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«Сподіваюся, що завдяки цьому рішенню Патріс Евра нарешті зрозуміє, що він не вищий за закон і що не можна кидати дружину та дітей.

Особливо враховуючи, що вони познайомилися понад 15 років тому, і вона йшла за ним по всьому світі, підтримуючи його футбольну кар'єру", — заявила адвокат Сандри Евра Наталі Дюбуа.

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Сандра та Патріс одружилися у 2007 році. У липні 2020 року британський таблоїд Daily Mail опублікував фотографії, на яких колишній захисник «МЮ» та «Ювентуса» цілується з данською моделлю Марго Александрою. У тому ж році було розпочато шлюборозлучний процес, але він досі не завершений. З того часу у Патріса та Марго народилося двоє дітей.

До речі, Патріс Евра — власник футбольного клубу «Ештрела», який за підсумками минулого сезону вийшов у елітний португальський дивізіон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитого ексворотаря збірної Німеччини Йенса Леманна суд оштрафував на 420 тисяч євро за підлість і хитрість.

Фото Le Parisien, Instagram

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