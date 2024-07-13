Повний місяць повертається: кому пощастить на тижні з 15 по 23 липня

Друга субота місяця, 13 липня, обіцяє бути насиченим та продуктивним днем для багатьох знаків Зодіаку.

Але ще більше цікавих подій очікує людство з понеділка, 15 липня, коли Місяць зайде до Скорпіона та зформує квадратуру з Плутоном. Ймовірно, що можливо переживання через фінансові плани на майбутнє і доведеться терміново щось сплатити, пише видання з гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок та середу, 16 та 17 липня, Місяць у квадратурі до Венери може призвести до конфлікту між жінками, також ймовірна сварка через ревнощі.

У четвер та п’ятницю, 18 та 19 липня, Місяць у Стрільці, Меркурій у Леві та Вузол майбутнього в Овні формують великий вогняний трін. Це означає, що саме в ці два дні можуть статися кармічні зустрічі та побачення, а також серйозні просування проектів.

РЕКЛАМА

У суботу та неділю, 20 та 21 липня, трапиться Повня та аспект Великий хрест між Місяцем, Сонцем та вузлами Раху з Кету. Це принесе доленосне рішення, яке може обнулити один пласт життя та дозволить розпочати новий цикл. Також, ймовірно, завершиться те, що тривало з 11 січня 2024 року.

В цілому у свої права входить один із найцікавіших періодів року — і Всесвіт дасть ще один шанс вирішити життєво важливе питання, яке могло бути поставлене ще 23−24 червня. Саме тоді була перша Повня у Козерогу, яка за іронією долі, повторюється знову. Цікаво, що 23−24 червня Місяць був в 1 градусі Козерога, а 21 липня він сформує Повний місяць аж в останньому градусі сузір’я. Це означає, що ви немов пройшли величезний шлях і усвідомили щось, що зараз вимагає мудрого і зваженого підсумку.

РЕКЛАМА

У кожного Повного місяця є диспозитор — планета, яка керує його енергією. На цей раз це Ретроградний Сатурн у Рибах, який просить вас проаналізувати уроки минулого. Чи ти зрозумів те, що відбувається з тобою і наскільки емоційно чесний із собою?

Повний місяць 21 липня знаходиться на стику зі знаком Водолій, в якому вже в першому градусі знаходиться Плутон. Це означає, що до 22 липня трапиться важлива подія, яка може докорінно змінити життя.

РЕКЛАМА

Що буде очікувати представників кожного із знаків Зодіаку?

Овен

У понеділок, 15 липня, Місяць заходить до Скорпіона та формує квадратуру з Плутоном. Це принесе переживання інтимного характеру, або з кимось із друзів трапиться щось непросте і ви рятуватимете фінансово.

У вівторок і середу, 16 та 17 липня, Місяць у квадратурі до Венери може призвести до конфлікту на ґрунті фінансів із кимось із родичів. Або доведеться сплатити щось у плані проблем із житлом (ремонт).

У четвер та п’ятницю, 18 та 19 липня, Місяць у Стрільці, Меркурій у Леві та Вузол майбутнього в Овні формують великий вогняний трін. Вам цей аспект принесе яскраве побачення, знайомство чи прорив вашого особистого проекту. Можливо, що ви зважитеся на яскраву подорож.

У суботу та неділю, 20 та 21 липня, трапиться Повня та аспект Великий хрест між Місяцем, Сонцем та вузлами Раху з Кету. Ви можете досягти важливої мети, до якої йшли з 11 січня. Також може бути прийняте рішення у кар’єрі (звільнення чи перехід до іншого місця). Для багатьох Овнів прийматимуться рішення, які ви зрештою приховаєте.

Телець

У понеділок, 15 липня, Місяць заходить до Скорпіона та формує квадратуру з Плутоном. Це принесе важливе спілкування з керівництвом, або може статися конфлікт із чоловіком через відмінність ваших цілей.

У вівторок і середу, 16 та 17 липня, Місяць у квадратурі до Венери може призвести до конфлікту з жінкою, наприклад, на тлі робочих реалій або ваших особистих планів на кар’єрне зростання.

У четвер та п’ятницю, 18 та 19 липня, Місяць у Стрільці, Меркурій у Леві та Вузол майбутнього в Овні формують великий вогняний трін. Для вас цей аспект принесе одночасно і кризове переживання та розуміння, що важливо міняти щось у питаннях місця проживання.

У суботу та неділю, 20 та 21 липня, трапиться Повня та аспект Великий хрест між Місяцем, Сонцем та вузлами Раху з Кету. Ви можете зважитися на навчання або самі почнете викладати, або на поїздку за кордон. Також у вас може бути прорив у кар’єрі, момент слави.

Близнюки

У понеділок, 15 липня, Місяць заходить до Скорпіона та формує квадратуру з Плутоном. Це принесе напругу у роботі, можливо з кимось із начальства або у зв’язку з вашими планами на відпустку, поїздку. Також ви можете попросити про навчання, яке може бути сплачено вашою компанією.

У вівторок і середу, 16 та 17 липня, Місяць у квадратурі до Венери може призвести до конфлікту з жінкою-родичкою. Або через питання купівлі та продажу квитків, оформлення документів. Невелика сварка у транспорті.

У четвер та п’ятницю, 18 та 19 липня, Місяць у Стрільці, Меркурій у Леві та Вузол майбутнього в Овні формують великий вогняний трін. Вам цей аспект принесе листування чи зустріч, побачення любовного типу.

У суботу та неділю, 20 та 21 липня, трапиться Повня та аспект Великий хрест між Місяцем, Сонцем та вузлами Раху з Кету. Ви можете прояснити собі якийсь момент за великими фінансовими вкладеннями, буде отримано схвалення від банку або отримана сума у спадок.

Рак

У понеділок, 15 липня, Місяць заходить до Скорпіона та формує квадратуру з Плутоном. Це принесе спілкування емоційного характеру, інтимного штибу. Також ймовірно, що треба буде вирішувати якісь проблеми дитини, або ви активно обговорюватимете плани на вагітність.

У вівторок і середу, 16 та 17 липня, Місяць у квадратурі до Венери може призвести до конфлікту з жінкою-родичкою. Або через питання купівлі та продажу квитків, оформлення документів. Невелика сварка у транспорті.

У четвер та п’ятницю, 18 та 19 липня, Місяць у Стрільці, Меркурій у Леві та Вузол майбутнього в Овні формують великий вогняний трін. Вам цей аспект принесе листування чи зустріч, побачення любовного типу.

У суботу та неділю, 20 та 21 липня, трапиться Повня та аспект Великий хрест між Місяцем, Сонцем та вузлами Раху з Кету. Ви можете прояснити для себе стосунки, зважитися на шлюб чи розлучення. Або у вас з партнером буде важливе ухвалення рішення щодо місця проживання.

Лев

У понеділок, 15 липня, Місяць заходить до Скорпіона та формує квадратуру з Плутоном. Це принесе спілкування щодо житла чи продажу (купівлі) нерухомості.

У вівторок та середу, 16 та 17 липня, Місяць у квадратурі до Венери може призвести до конфлікту з жінкою (сестра, мама, бабуся). Ймовірно, що можливо напруга через ваше бажання витратити гроші на себе.

У четвер та п’ятницю, 18 та 19 липня, Місяць у Стрільці, Меркурій у Леві та Вузол майбутнього в Овні формують великий вогняний трін. Для вас це приголомшлива енергія творення та впевненості у собі. Ймовірно, що у вас буде прорив у любовному романі чи спорті.

У суботу та неділю, 20 та 21 липня, трапиться Повня та аспект Великий хрест між Місяцем, Сонцем та вузлами Раху з Кету. Ви можете прийняти рішення щодо роботи. Також у вас може бути зустріч із лікарем, якесь важливе рішення подія у сфері здоров’я.

Діва

У понеділок, 15 липня, Місяць заходить до Скорпіона та формує квадратуру з Плутоном. Це принесе спілкування та листування з кимось по роботі, ймовірно, момент напруги. Також ви можете спілкуватись з питань здоров’я, оформляти документи.

У вівторок та середу, 16 та 17 липня, Місяць у квадратурі до Венери може призвести до конфлікту з жінкою, причому прихованого типу під час листування. Або буде напружене листування онлайн любовного характеру.

У четвер та п’ятницю, 18 та 19 липня, Місяць у Стрільці, Меркурій у Леві та Вузол майбутнього в Овні формують великий вогненний трін у вашому секторі змін, таємниць та місця проживання. У вас може бути прорив, пов’язаний із темою житла (наприклад, ви знайдете квартиру чи будинок для оренди). Також можлива сильна трансформація через переживання інтимного характеру.

У суботу та неділю, 20 та 21 липня, трапиться Повня та аспект Великий хрест між Місяцем, Сонцем та вузлами Раху і Кету. Ви можете прояснити собі любовне питання і в цілому, прийняти важливе рішення у відносинах.

Терези

У понеділок, 15 липня, Місяць заходить до Скорпіона та формує квадратуру з Плутоном. Це принесе спілкування з питань фінансів та дітей, також ваш партнер може попросити подарунок або запропонувати спільну відпустку.

У вівторок та середу, 16 та 17 липня, Місяць у квадратурі до Венери може призвести до конфлікту з жінкою, вона може бути подругою і ситуація може стосуватися вашої самооцінки, фінансів та якихось великих покупок.

У четвер та п’ятницю, 18 та 19 липня, Місяць у Стрільці, Меркурій у Леві та Вузол майбутнього в Овні формують великий вогненний трін у ваших домах стосунків, побачень та листування. Ви можете зустрітися з кимось, з ким спілкувалися онлайн. Або може бути зустріч із друзями, яскрава вечірка.

У суботу та неділю, 20 та 21 липня, трапиться Повня та аспект Великий хрест між Місяцем, Сонцем та вузлами Раху і Кету. Ви можете прояснити для себе якісь плани та рішення, пов’язані з будинком, купівлею та продажем житла.

Скорпіон

У понеділок, 15 липня, Місяць заходить до Скорпіона та формує квадратуру з Плутоном. Це принесе конфлікт з мамою або в цілому, у вас буде емоційне тло посперечатися з кимось, не поступатися.

У вівторок і середу, 16 і 17 липня, Місяць у квадратурі до Венери може призвести до конфлікту з жінкою, ймовірно, з роботи або вона може бути представником влади.

У четвер та п’ятницю, 18 та 19 липня, Місяць у Стрільці, Меркурій у Леві та Вузол майбутнього в Овні формують великий вогненний трін у вашому гороскопі між домами фінансів, роботи та кар’єри. Вам можуть схвалити підвищення зарплати чи страховку. Також це зручний момент для оздоровлення.

У суботу та неділю, 20 та 21 липня, трапиться Повня та аспект Великий хрест між Місяцем, Сонцем та вузлами Раху з Кету. Ви можете прояснити для себе стосунки з родичами, чи може відбутися зустріч або поїздка. Отримання документа або новини за дзвінком, поштою.

Стрілець

У понеділок, 15 липня, Місяць заходить до Скорпіона та формує квадратуру з Плутоном. Це принесе непорозуміння прихованого типу, які ви вирішуватимете в листуванні онлайн. Якийсь легкий скандал із людиною, з якою ви можете спілкуватися в мережі.

У вівторок і середу, 16 і 17 липня, Місяць у квадратурі до Венери може призвести до конфлікту через іноземні документи або подорож. Можливо, треба буде оформити онлайн якісь документи.

У четвер та п’ятницю, 18 та 19 липня, Місяць у Стрільці, Меркурій у Леві та Вузол майбутнього в Овні формують великий вогненний трін у вашому гороскопі, що принесе покращення у любовній сфері та бізнесі. Настрій підніметься і ви почуватиметеся енергійніше.

У суботу та неділю, 20 та 21 липня, трапиться Повня та аспект Великий хрест між Місяцем, Сонцем та вузлами Раху з Кету. Ви можете прояснити собі питання фінансів, отримати або вкласти суму в купівлю-продаж житла.

Козоріг

У понеділок, 15 липня, Місяць заходить до Скорпіона та формує квадратуру з Плутоном. Це принесе спілкування серед друзів щодо фінансів. Або ви обговорюватимете витрати на дітей.

У вівторок та середу, 16 та 17 липня, Місяць у квадратурі до Венери може призвести до сварки з подругою, причому вона може бути з роботи. Також можливі витрати на здоров’я.

У четвер і п’ятницю, 18 та 19 липня, Місяць у Стрільці, Меркурій у Леві та Вузол майбутнього в Овні формують великий вогненний трін у вашому секторі поїздок, житла та трансформації — ви можете зважитися на подорож, також у вас може бути яскрава інтимна зустріч.

У суботу та неділю, 20 та 21 липня, трапиться Повня та аспект Великий хрест між Місяцем, Сонцем та вузлами Раху і Кету. Ви можете прийняти одноосібне рішення щодо поїздки чи місця проживання. Також можливо отримання важливого для вас міжнародного документа.

Водолій

У понеділок, 15 липня, Місяць заходить до Скорпіона та формує квадратуру з Плутоном. Це принесе напругу у листуванні з босом чи батьком.

У вівторок та середу, 16 та 17 липня, Місяць у квадратурі до Венери може призвести до конфлікту з жінкою, або буде яскрава сексуальна напруга у парі.

У четвер та п’ятницю, 18 та 19 липня, Місяць у Стрільці, Меркурій у Леві та Вузол майбутнього в Овні формують великий вогненний трін у вашому гороскопі, що може принести до вдалої поїздки та вирішення з питань подорожей.

У суботу та неділю, 20 та 21 липня, трапиться Повня та аспект Великий хрест між Місяцем, Сонцем та вузлами Раху і Кету. Ви можете дізнатися про таємницю, яка багато для вас вирішить і визначить те, що трапиться у відносинах у серпні.

Риби

У понеділок, 15 липня, Місяць заходить до Скорпіона та формує квадратуру з Плутоном. Це принесе спілкування та напругу прихованого типу, що буде пов’язане з поїздкою та вашими переживаннями. Імовірне безсоння.

У вівторок та середу, 16 та 17 липня, Місяць у квадратурі до Венери може призвести до конфлікту з жінкою, вона може бути вашою колегою або лікарем (буде напружена розмова).

У четвер та п’ятницю, 18 та 19 липня, Місяць у Стрільці, Меркурій у Леві та Вузол майбутнього в Овні формують великий вогненний трін у вашому гороскопі, що призведе до фінансових змін у кар’єрі.

У суботу та неділю, 20 та 21 липня, трапиться Повня та аспект Великий хрест між Місяцем, Сонцем та вузлами Раху з Кету. Ви можете дізнатися про щось, що пов’язане з вашими друзями. Також ви можете завершити важливі для вас стосунки через розмову.

Нагадаємо і про поради східних астрологів до кінця поточного тижня, які можуть допомогти не лише вдало провести вихідні, але й здобути успіх в житті і кар'єрі.

117

Читайте нас у Facebook