У анексованому росією Криму помер старший брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Анафі Джемілєву було 83 роки.

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Про трагедію повідомив у Мережі голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Щойно надійшла сумна звістка — в окупованому російськими варварами Криму помер Анафі Джемілєв 1941 року народження», — написав він.

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За його інформацією, причиною смерті чоловіка стала тривала хвороба.

Джемілєв жив у Сімферопольському районі.

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Також зазначимо, що у березні 2023 року після хвороби помер племінник Джемілєва Ісмет. Він був майстром спорту з греко-римської боротьби та багато років присвятив роботі учителем фізкультури у середній школі села Теплівка Сімферопольського району.

У Мустафи Джемілєва залишився ще один брат і чотири сестри.

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Нагадаємо, що зараз автори низки миротворчих планів пропонують Україні погодитися на Крим з подвійним підпорядкуванням всупереч резолюціям міжнародних інстанцій про масові порушення прав корінного народу на півострові.

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