Україні пропонують залишити Донбас і погодитись на Крим з подвійним підпорядкуванням: аналітик про план припинення війни, який обговорюють в ЗМІ

«Ми хочемо бути готові до втрати державності», — так Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про те, що кандидат в президенти США Дональд Трамп веде переговори з росією щодо умов припинення війни. А згодом президент України відкинув пропозицію проросійського політика і прем’єра Угорщини Віктора Орбана припинити обстріли задля передумови початку перемовин з агресором. На цьому тлі в ЗМІ обговорюють «мирний план» для України, який нібито обговорюватимуть із США, Китаєм та ЄС.

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Основні пункти плану включають: залишення Донбасу Україною, передачу Запорізької АЕС та створення демілітаризованої зони вздовж Дніпра, постачання води до Криму, внесення позаблокового статусу до Конституції, обмеження чисельності української армії та військової техніки, зняття санкцій з росії, вступ України до ЄС та припинення вогню. Аналітик Олександр Кочетков у своєму дописі в Facebook не виключає, що план схожий на попередні домовленості і може бути прийнятним для початку переговорів.

«Мирний план» став відомим?

У ЗМІ з’явився так званий «мирний план», який начебто має стати відправною точкою наших майбутніх переговорів з агресором за участі США, Китаю і ЄС.

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Багато чого з цього плану вже засвічено раніше, частина просто переписана зі Стамбульського протоколу, тому документ схожий на справжній.

1. Згідно плану Україна має залишити Донбас. Але частиною рф він теж не стає — тобто, незрозуміло, днр і лнр так залишаються? Так чи інакше, Донбас сам визначив свою долю і перетворився на поле бою і, як наслідок, територію, непридатну для життя. Україна не зможе його повноцінно відновити, навіть, за допомоги партнерів. росія — теж, максимум, на що вона здатна на прикладі Мариуполя — понавезти бурятів, які готові жити на кладовищі. А головне — навіщо такий Донбас Україні? То й нехай іде у «вільне плавання», я натякав на це ще у 2014 році.

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2. росія передає Україні Запорізьку атомну станцію і 100-кілометрову демілітаризовану смугу вздовж Дніпра. Зі станцією зрозуміло. Зі смугою — ні, бо далі там прописана готовність агресора обговорювати повернення нам Запорізької і Херсонської областей повністю.

3. Україна зобов’язується постачати воду у Крим. Не бачу проблем, тим більше, що далі у плані прописується, що Крим має стати демілітаризованою територією подвійного підпорядкування — України і росії. До речі, про подвійне підпорядкування як проміжну стадію повернення Криму писав неодноразово. І не тому, що я такий пророчий, а тому, що це стала міжнародна практика.

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4. Внесення позаблокового статусу в Конституцію України. У чергове повторюю: НАТО нам не потрібно, особливо, таке, як зараз, коли оточення Д. Трампа публічно стверджує, що 5 стаття Уставу НАТО зовсім не передбачає пряму військову участь блоку у відбитті агресії проти країни-учасниці. Тобто, Україні на реальний захист розраховувати у НАТО не слід. Тоді нащо?

5. Україна не може мати армію більше ніж 350 тис, не більше ніж 125 літаків, є також обмеження по ракетах середньої і малою дальності. Це перенесено зі Стамбульського протоколу. І, на моє переконання, є фактичним роззброєнням на вимогу агресора, і тому є неприпустимим. Але на практиці більшість цих обмеження можна обійти, звісно, за наявності бажання і вміння.

6. США і союзники знімають санкції проти рф щодо високих технологій, банківської сфери і так далі. Не бачу загрози у цьому пункті. Бо Штати і Європа будуть знімати санкції дуже довго — це ж бюрократична процедура. Тому цей пункт — швидше про Китай, який дуже не хоче потрапити під вторинні санкції.

7. росія не заперечує вступ України у ЄС. Та й у Стамбулі не заперечувала.

8. З початком офіційних переговорів за участі всіх сторін починається припинення вогню на фронті. Ну, якщо це не є одностороннім припиненням з нашого боку, то жодних заперечень.

Загалом, план, якщо він відповідає дійсності, прийнятний для початку переговорів. Що буде на виході — передбачити складно, але особисто я підтримую процес, який дозволить повністю перезавантажити владу в Україні. Бо за наявних умов війну ми програємо, треба це визнати, як це не прикро".

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