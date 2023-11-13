«Смілива, гідна, сильна людина»: Зеленський удостоїв Мустафу Джемілєва звання Героя України (відео)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером кримськотатарського народу, правозахисником, народним депутатом України, номінантом на Нобелівську премію, визначним політичним і громадським діячем Мустафою Джемілєвим, якому сьогодні виповнюється 80 років. Про це повідомили в пресслужбі президента.

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Глава держави привітав Мустафу Джемілєва з ювілеєм і подякував за відстоювання інтересів нашої держави та його боротьбу за права кримських татар.

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«Хочу подякувати вам за те, що ми разом у цій боротьбі. Бажаю вам багато здоров’я, щоб побачити нашу справедливу перемогу, відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. Крим — це Україна», — сказав Володимир Зеленський і додав, що дуже приємно вітати з ювілеєм особисто.

За визначний особистий внесок у становлення та розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність президент присвоїв Мустафі Джемілєву звання Героя України та вручив орден Держави.

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«Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України. Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму», — написав Зеленський у Telegram.

Лідер кримськотатарського народу заявив, що для нього честь отримати найвищу відзнаку, адже за два роки повномасштабної війни її одержують воїни, які ціною свого життя відстоюють свободу, територіальну цілісність і незалежність України.

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«У таких обставинах це нагородження має для мене величезний сенс. Це водночас і велика моральна підтримка для наших співвітчизників, які вже десятий рік перебувають в окупації», — зазначив він.

Мустафа Джемілєв подякував президентові за всю важливу роботу, яка проводиться за його підтримки в напрямі захисту прав кримських татар.

«Ваші слова про те, що ця війна не може бути закінчена доти, поки не буде звільнено останній квадратний метр нашої території, вселяють упевненість, що ми здобудемо свободу. Мені сьогодні вже 80 років, і в мене на цій землі ще одна мрія: повернутися на свою батьківщину й бути похованим на своїй землі. І ваша тверда позиція стосовно нашої територіальної цілісності дає впевненість, що це обов’язково здійсниться. Дякую вам за цю високу нагороду. Слава Україні!» — сказав Мустафа Джемілєв.

Як писали «ФАКТИ», за свої політичні погляди та антирадянську діяльність один із засновників Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР сім разів поставав перед судом. Загалом він провів у місцях позбавлення волі п'ятнадцять років. Протестував навіть там — 1975 року його голодування тривало десять місяців…

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