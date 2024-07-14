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У Німеччині судять подружжя інвалідів з України, яке розчленували латиша циркулярною пилкою

9:57 14 липня 2024
Поліція Німеччини

У Німеччині, де у травні стався напад на підлітка з України, судять сімейну пару інвалідів з України, які, згідно з матеріалами справи, вбили та розчленували громадянина Латвії.

Йдеться про 55-річного українця та його 49-річну дружину, які проживали у місті Нордхорн. У нього ампутована одна нога, вона теж здатна пересуватися лише в інвалідному візку.

Як повідомляє Bild, судовий процес триває у місті Оснабрюк.

За даними місцевої преси, вбивці та їхня жертва були знайомі і часто випивали разом. На одному з таких застіль латиш почав чіплятися до господині. Її чоловік ударив його пляшкою по голові, і той помер.

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Злякані господарі віднесли тіло до підвалу, розпилили його циркулярною пилкою, розклали частини по пакетах і втопили їх у каналі Емс-Фехте за кількасот метрів від будинку.

Слідчі дії німецької поліції

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Проте вже за два тижні вбивць заарештували.

Нагадаємо, що зовсім недавно до Німеччини екстрадували з Чехії підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки Валерії Г. з України, яка після вторгнення росії жила з мамою та бабусею в німецькому місті Дебельн. Дитину поховали в Україні.

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