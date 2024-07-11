Жорстоке вбивство 9-річної українки у Німеччині: поліція розповіла про підозрюваного

Підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки Валерії Г. з України, яка після вторгнення рф жила з мамою та бабусею в німецькому місті Дебельн, затримали в Чехії та екстрадували до Німеччини. Про це повідомляється у спільному пресрелізі прокуратури та поліції міста Хемніц у федеральній землі Саксонія:

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«Після того, як чеська влада задовольнила запит про екстрадицію, 36-річний громадянин Молдови був переданий владі Німеччини. Ордер на арешт, виданий районним судом Хемніца, був залишений в силі, і обвинувачений зараз перебуває під вартою в саксонській в'язниці. Громадянина Молдови звинувачують у жорстокому вбивстві дев'ятирічної Валерії, яка вважалася зниклою безвісти з 3 червня 2024 року. Дівчинка була знайдена бездиханною в лісосмузі поблизу Дебельна 11 червня 2024 року. Обвинувачений, який сьогодні постав перед слідчим суддею в районному суді Хемніца, не прокоментував звинувачення».

Як йдеться у повідомленні поліції, наразі неможливо надати будь-яку інформацію про точні обставини смерті дитини. Слідство у справі триває.

Додамо, що Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на уроках не з'явилася. Згодом через камери відеоспостереження поліцейські побачили, що дівчинка не сіла в автобус. Невдовзі німецька поліція підтвердила, що тіло, яке було знайдено 11 червня у лісі біля міста Дебельн, належить Валерії. Через кілька днів вдалося затримати у Празі підозрюваного, в якого раніше були стосунки з матір'ю Валерії. Поховали дитину 25 червня у Павлограді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Кривому Розі розкрили жорстоке вбивство 10-річної дівчинки.

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