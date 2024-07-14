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Події

Спалили племінника живцем: на Київщині винесли вирок жорстоким убивцям

12:07 14 липня 2024
Запалений сірник

На Київщині суд визнав подружжя винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю.

Жертвою став родич — племінник чоловіка, повідомили в обласній прокуратурі.

Згідно з матеріалами справи, у червні 2023 року засуджені зупинили зустрічний автомобіль, в якому перебував племінник чоловіка. На ґрунті тривалих неприязних відносин, здійснюючи психологічний тиск, вони змусили його залізти до багажника їх транспортного засобу.

Хлопця привезли до одного із сіл Обухівського району, де на подвір’ї будинку йому зв’язали руки та ноги, при цьому не позбавили можливості пересуватися. Надалі змусили пройти на галявину неподалік домоволодіння. Там чоловік передав дружині заздалегідь приготовлену каністру з бензином, з якої вона облила племінника та підпалила. Від отриманих травм потерпілий помер.

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В момент вбивства на місці злочину знаходився їх знайомий, який не був обізнаний у злочинних намірах обвинувачених. Після вбивства засуджені покликали ще одного чоловіка, аби він допоміг їм відвезти тіло у поле.

Стосовно двох вказаних осіб обвинувальні акти за фактом приховування злочину ще розглядаються в суді.

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Що ж до подружжя вбивць, то жінку засуджено до 14 років позбавлення волі, а чоловіка — до 13.

Також нагадаємо, що нині і в Німеччині судять подружжя інвалідів з України, яке розчленували латиша циркулярною пилкою.

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