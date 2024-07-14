Автоматично штрафувати не будуть і призвуть не всіх: у Міноборони розповіли, чого чекати після 16 липня

Залишилось лише 2 два дні до закінчення терміну оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаними громадянами України.

А на тих, хто не виконає норму закону, може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 17 000 до 25 000 гривень. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики МОУ Марк Андрусяк.

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При цьому, запевнив він, штрафи накладатимуться не автоматично, а в судовому порядку, адже в будь-якому випадку щодо тих громадян, які до 16 липня не оновили свої дані, будуть відкриті справи про адміністративне правопорушення. Водночас вони матимуть змогу оскаржити рішення про адміністративне стягнення в суді, надавши документи, що підтвердять поважність причини порушення термінів оновлення військово-облікових даних.

Повноваження щодо застосування штрафних санкцій мають виключно ТЦК та СП. При цьому факт виявлення правопорушення може здійснити і технічний представник ТЦК, зокрема згідно з аналізом даних Реєстру «Оберіг», але на прийняття рішення про застосування штрафних санкцій уповноважений виключно керівник ТЦК.

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Також Андрусяк запевнив, що всіх, хто оновив дані, не мобілізуватимуть одразу, адже наразі вже близько 3 млн українців оновили свої дані, тоді як потреби ЗСУ значно менші.

Також нагадаємо, що з 17 липня ТЦК отримають можливість розсилати повістки поштою. Це передбачено постановою уряду, якою було затверджено механізм централізованого друку та відправлення повісток військовозобов’язаним.

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