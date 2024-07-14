Готуйтесь до заторів: у Києві на півтора місяці обмежать рух транспорту на «елітній» автотрасі

В Києві, де нещодавно з’явилися нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху, з 15 липня до 31 серпня 2024 року на ділянці Столичного шосе обмежать рух транспорту в першій та другій смугах руху в напрямку на виїзд із міста. Про це інформує офіційний портал Києва з посиланням на «Київавтодор».

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«Зміни пов'язані з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття на ділянці Столичного шосе від річки Либідь до естакади на перетині з просп. Науки», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що траса Столичного шосе вважається «елітною», бо нею часто їздять представники політичної, бізнесової та культурної еліти, що мешкають у Конча-Заспі та південних передмістях Києва.

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Раніше «ФАКТИ» писали, без яких документів транспорт затримають на блокпосту.

Фото ілюстративне

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