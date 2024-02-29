На вулицях Києва з'явилися нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху: де вони встановлені

З четверга, 29 лютого, збільшилася кількість ділянок доріг, де працюватимуть патрульні з приладом TruCAM, який фіксує порушення швидкістного режиму.

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В Патрульній поліції зазначають, що правоохоронці працюватимуть на 31 новій ділянці.

Зазначається, що прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

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З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 314 ділянок внесені такі зміни:

додано 31 нову ділянку,

внесено зміни до 11 ділянок,

видалено з переліку 12 ділянок,

призупинено роботу на 54 ділянках.

Зокрема, в столиці визначені наступні ділянки:

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P-30, Новоірпінська траса, 0−6 км (нова зона);

M-07, Гостомельське шосе, 19−23 км (нова зона);

Проспект Бажана, проспект Берестейський (з 2018 року);

Проспект Броварський, Столичне шосе (з 2018 року);

Вулиця Борщагівська, проспект Соборності (з 2019 року);

Проспект Академіка Паладіна, Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської), вулиця Академіка Заболотного (з 2023 року);

Бульвар Лесі Українки (нова зона).

Фото поліції

Фото поліції

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Фото поліції

Фото поліції

Фото поліції

Фото поліції

Фото поліції

Загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується встановити, що технічні засоби, які здійснюють фіксацію швидкості руху транспортних засобів, повинні бути розміщені стаціонарно вмонтованим способом, а ручне використання таких засобів співробітниками поліції — не допускається.

Фото поліції

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