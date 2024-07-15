Кейт Міддлтон вперше за довгий час з’явилася на публіці

Кейт Міддлтон, яка бореться з раком, разом зі своєю дочкою Шарлоттою відвідала фінал Вімблдону. Принцеса Уельська прибула на чоловічий фінал турніра, щоб вручити трофей переможцю.

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Кейт Міддлтон зустріли оваціями, коли вона прямувала до Королівської ложі. Про це повідомляє The Daily Mail.

Для виходу у світ Кетрін обрала сукню пурпурового кольору від Safiyaa за 1295 фунтів стерлінгів, шкіряну сумку Milly Nude від LK Bennett та туфлі Camilla Elphickslingback.

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На Шарлотті була синя сукня в горошок та кремові балетки.

Річ у тому, що останнім часом Кейт практично не виходить у світ через стан здоров'я. У березні стало відомо, що у неї виявили рак. Раптове зникнення принцеси з радарів породило численні теорії змови. Фінал Вімблдону — це друга публічна поява принцеси цього року. У середині червня дружина принца Вільяма разом з чоловіком та трьома дітьми з'явилась на параді Trooping the Colour.

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