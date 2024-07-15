«Щось шикарне»: третій Президент України взяв участь у зйомках кліпу

Третій Президент України Віктор Ющенко взяв участь у записі музичного кліпу. Віктор Андрійович зіграв на піаніно та навіть заспівав задля того, щоб зібрати кошти на ЗСУ. Артисти Дантес, Антон Тимошенко, Василь Байдак та компанія коміків відомих під назвою «Бедстріт бойз» записали кавер-версію знаменитої пісні Елтона Джона.

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«Від донатів вам не заховатись, — співають артисти. — ЗСУ поможемо разом».

Віктор Ющенко у приспіві вимовляє лише два слова: «Це так».

Артисти оголосили збір донатів на дрони для 3-ої штурмової бригади. Ціль — 7 мільйонів гривень. А за донат від 100 гривень можна виграти, навіть, приз — мед від Віктора Ющенко.

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«Такі дуети — просто щось шикарне, — написав на своїй сторінці у соціальній мережі Дантес. — Я дуже радий що вам „залітає“ цей збір, я мрію про те, щоб ми закрили його дуже швидко, закупили дрони та передали нашим бійцям».

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У коментарях підписники дякують за цікаву ідею, та рекомендують підключити, навіть, сера Елтона Джона.

«Здається, сильно потрібен репост сера Елтона Джона!» — написав Дантес.

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Доєднався до коментарів і Віктор Ющенко.

«Слава Україні!» — написав третій президент.

Раніше Jerry Heil випустила новий відвертий кліп.

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