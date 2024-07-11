«Вимагати від жінки бути святою»: Jerry Heil оголилася заради нової пісні (відео)

Популярна співачка, представниця України на «Євробаченні-2024» Jerry Heil випустила перші після участі у конкурсі сольну пісню та кліп. Англомовна робота під назвою VIRGIN MARIA стала ніби продовженням відомого треку Teresa & Maria, з яким Jerry виступала на конкурсі у Мальме.

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«Це пісня про співставлення божественного та людського від імені дівчини, яку завжди з кимось порівнювали, — написала Jerry Heil під відео. — Я вірю, що людина — це дійсно продовження Бога, проте вимагати від жінки бути святою — це ідеалізація, яка має наслідки».

Кадр з кліпу

За словами співачки, основний посил її нової роботи — протест проти тиску стандартів. Режисером відео виступив відомий кліпмейкер Інді Хаіт. У кліпі Jerry Heil з'являється в буденних ситуаціях, поруч з іншими молодими людьми, й кадри нагадують класичні картини епохи Відродження.

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«Мистецтво приховане в буденному, чекаючи на око, яке розкриє його велич», — прокоментував роботу Інді Хаіт.

«Цей кліп став для мене „оголенням“ після „Євробачення“, — зізналась співачка. — Ми зняли захисні лати, щоб показати людину під ними. За допомогою художніх засобів режисер створив з простих образів справжні картини.

Нова пісня увійшла до мініальбому, в піснях якого моя рефлексія як віруючої людини, музикантки та жінки, яка живе в країні, що змушена воювати з агресором. Це перша соло робота після „Євробачення“ і я неймовірно схвильована».

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Шанувальники артистки відреагували на її нову роботу та особливий стиль.

«Обожнюю цей новий стиль», — написали у коментарях під кліпом.

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«Неймовірна робота, саунд, оформлення, обкладинка — все на надзвичайно високому рівні, одразу відчувається та купа роботи всієї команди», — вважають глядачі.

«Наша музика просто росте з неймовірними темпами, ця робота на рівні зі світовим ринком, яка велика праця вкладена, починаючи від саунду, закінчуючи до всіх маленьких деталей в кліпі, пишаюсь — це рівень», — поділилися враженнями шанувальники.

Нагадаємо, раніше співачка здивувала своїм зізнанням.

Також «ФАКТИ» писали, що лідер групи «Друга ріка» оконфузився на концерті у Львові.

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