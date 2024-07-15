Споживання електроенергії досягло максимуму: в «Укренерго» нагадали, як будуть вимикати світло 15 липня

У понеділок, 15 липня, в Україні будуть застосовувати графіки відключень протягом всієї доби.

«Сьогодні, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Через аномальну спеку в Україні та Європі, за прогнозом — споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття», — йдеться у повідомленні.

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Для компенсації дефіциту енергії в системі, до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 — чотири черги.

В компанії знов нагадали, що значний дефіцит енергії в енергосистемі України — це результат 8 російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

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Нагадаємо, на фоні енергетичної кризи уряд України запускає програми фінансового стимулювання громадян та бізнесу до енергетичної стійкості.

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