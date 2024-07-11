Запускаються чотири програми: влада стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості

В Україні ситуація з енергетикою залишається надзвичайно складною. Через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку терміни відключення світла доводиться збільшувати. Зараз ключовим напрямком роботи уряду є розбудова децентралізованої генерації, йдеться на Урядовому порталі.

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За інформацією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості.

Перша програма — кредити для громадян під 0%, до 480 тис. грн, на 10 років для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.

Друга програма — пільгові кредити для малого й середнього бізнесу. До 150 млн грн, на строк до 10 років, під 5−7-9% річних для встановлення газової електрогенерації.

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«На територіях, що межують із зоною бойових дій, процентна ставка знижується до 1−5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних», — зазначив Шмигаль.

Третя програма — кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн. За рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси. Потім держава в межах програми «ГрінДІМ» компенсує їм 70% витрат на проєкт.

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Четверта програма — кредити для великого бізнесу на 5−7 років під 14−16% річних, під заставу обладнання.

Керівник уряду також додав, що банківський сектор готовий забезпечити таке кредитування.

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Також, за словами прем’єра, до Верховної Ради подані законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

«Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу», — сказав він.

Нагадаємо, в Києві депутати ухвалили рішення про збільшення суми грошової компенсації за купівлю генераторів для багатоквартирних будинків. Ті, хто отримав компенсацію раніше, зможуть доотримати суму відшкодування, відповідно до нових змін, пояснило керівництво міста.

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