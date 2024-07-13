Світла може не бути по 12 годин! Що відомо про оновлені графіки відключень на 13 липня

Аномальна спека, яка нині триває не лише в Україні, але й у Європі, призводить до підвищеного споживання електроенергії. Реагуючи на обставини, компанія «Укренерго» наказала регіональним постачальникам енергоресурсу запровадити одразу три черги відключень з 14:00.

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Такий режим триватиме до кінця доби.

«Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно», — повідомили енергетики.

Нагадаємо, раніше було роз'яснено, що споживачі кожного регіону України поділені на 6 черг. Черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від обсягу споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують більше 80% обсягу свого споживання.

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Умовно, 1 черга графіків — 4 години обмежень за добу, 2 черги — 8 годин обмежень за добу, 3 черги — 12 годин обмежень за добу, 4 черги — більше 12 годин обмежень за добу.

Тобто 13 серпня, так само, як і в кілька попередніх днів, світла в оселях українців може не бути по 12 годин.

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Нагадаємо, що на фоні енергетичного дефіциту уряд України вирішив фінансово стимулювати громадян та бізнес до енергетичної стійкості.

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