Через схему з облігаціями у Порошенка вивели з держбюджету 35 мільйонів гривень, — Рух «Чесно»

«Європейська солідарність» Петра Порошенка провела оборудку, якою вивела з бюджету України на власний рахунок 35 мільйонів гривень. Кошти початково призначалися для фінансування політичних партій, але були привласнені політсилою Порошенка завдяки схемі з купівлею державних облігацій. Про це повідомляє Рух «Чесно» з посиланням на НАЗК.

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«Партія „Європейська солідарність“ перевела через купівлю облігацій 35 млн гривень з державного бюджету на свій поточний рахунок. Про це йдеться у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції», — повідомляє Рух «Чесно».

Так, як пише «Чесно», у лютому 2024 року партія купила ОВДП (облігації внутрішньої державної позики), а через кілька місяців продала їх. Потім ці кошти вивела на свій поточний рахунок.

«Таким чином гроші держфінансування втратили свій статус», — пише Рух «Чесно».

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Згідно з даними НАЗК, перед купівлею «Європейська солідарність» зверталася в агентство, щоб те пояснило, чи можуть партії купувати облігації. Проте, не дочекавшись відповіді, купила їх. Коли ж НАЗК відповіло, що це заборонено, партія одразу продала облігації, вивівши кошти на власний рахунок.

Окрім того, відзначають у НАЗК, на Львівщині та Дніпропетровщині на рахунок партії Порошенка робили внески особи, які вигравали державні та комунальні тендери на великі суми. Ці особи внесли близько пів мільйона гривень на рахунки партії. Також НАЗК з’ясувало, що у IV кварталі 2020 року партія отримала пожертви від людей, чиї доходи не відповідають розмірам внесків.

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Раніше повідомлялося, що 75% українців не довіряють Петру Порошенку.

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