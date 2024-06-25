Лише піариться на ЗСУ та шкодить країні: 75% українців не довіряють Порошенку (опитування)

Народний депутат Петро Порошенко очолив список політиків із найвищим антирейтингом. Загалом йому не довіряють понад 75% українців, а близько 64% впевнені у шкідливості його діяльності для України у війні з рф. Про це йдеться в соціологічному дослідженні «Active Group» на тему «Настрої українців і ставлення до політичних лідерів», — передає «Інтерфакс-Україна».

ВІДЕО ДНЯ

Найменше з усіх політиків довіряють Петру Порошенку — 75,3%, тоді як повністю довіряють йому лише 5,3% опитаних.

«Відповідаючи на питання: „Діяльність політика шкодить чи допомагає Україні у війні з рф?“, 63,6% респондентів заявили, що вважають діяльність Порошенка шкідливою», — передає «Інтерфакс України».

Результати соціологічного дослідження "Active Group" на тему "Настрої українців та ставлення до політичних лідерів"

РЕКЛАМА

Близько 71% опитаних вважає, що міжнародна діяльність лідера «Євросолідарності» несе негатив для держави.



«В українців також запитали, що вони думають щодо заяв політиків про їх допомогу ЗСУ. Лише 7% вважають, що Порошенко допомагає військовим. А понад 72% опитуваних впевнені, що депутат займається тільки піаром», — наголосили під час круглого столу у пресцентрі «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, минулого тижня боєць з позивним «Сталкер» назвав тисячі бордів на мільйони гривень з рекламою Порошенка по всій країні спекуляцією на ЗСУ.

РЕКЛАМА

«Натомість, понад 60% українців найбільше серед політиків довіряють президенту України Володимиру Зеленському; понад 82% опитаних назвали його міжнародну діяльність позитивною для України», — передає «Інтерфакс-Україна».

Дослідження проводилось компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology». Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 19 червня 2024 р.

РЕКЛАМА

Як повідомлялося раніше, українці назвали Порошенка розчаруванням минулого року. В грудні 2023-го Порошенко отримав від угорського уряду понад 37 млн грн. Як раніше повідомляло НАЗК, доходи Петра Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни. Лідер «Євросолідарності» увійшов у ТОП-3 найбагатших людей України. Багатші за Порошенка виявились лише Ахметов і Пінчук.

Крім того, Петро Порошенко разом з 11 іншими чинними та колишніми нардепами IX скликання увійшов у список підозрюваних у злочинах проти нацбезпеки, зокрема і у держзраді.

На фото в заголовку круглий стіл за результатами соціологічного дослідження «Active Group» у прес-центрі «Інтерфакс-Україна»

150

Читайте нас у Facebook