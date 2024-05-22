Блогер запропонував Порошенку купити в його депутатів «мерседеси» вдвічі дорожче, ніж вони їх задекларували, — гроші підуть на ЗСУ

Депутатам Петра Порошенка з «Євросолідарності», а також депутатам від колишньої ОПЗЖ запропонували вдвічі дорожче викупити автівки та нерухомість, які вони придбали та задекларували у війну. З такою ініціативою до депутатів Львівської міськради від «Євросолідарності» та обранців від колишньої ОПЗЖ в Харківській міськраді звернувся журналіст Сергій Іванов. Свою ініціативу він пояснив тим, що «лакшері» майно в деклараціях депутатів вказано за значно заниженими цінами.

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«Прошу вашого сприяння: ми з нашими глядачами готові купити вдвічі дорожчі ті «мерседеси та квартири, які накупили ваші депутати «Євросолідарності» з Львівської міської ради. Ми перепродамо їх за реальними цінами, а виручені кошти направимо на ЗСУ. Ми готові дати ціну вдвічі більшу тієї, яку ваші депутати зазначили у своїх деклараціях», — заявив Іванов.

Блогер навів приклади рекордно низької вартості придбаного у війну та задекларованого депутатами майна.

Так, за його словами, соратник Порошенка Петро Адамик задекларував всього за 7500 доларів купівлю під час широкомасштабного вторгнення автомобіля Mercedes-benz GLE 450. Ринкова вартість такого авто стартує від 50 000 у.о.

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«Інший член команди Порошенка, Юрій Муравецький придбав Mercedes-benz EQB всього за 700 тис. грн, тоді як реальна вартість такої машини — понад 2 млн грн. Так само він задекларував Lexus RX 450, який оцінив у понад 350 тисяч грн при ринковій ціні майже в 1 млн грн», — повідомляє блогер.

Ще один депутат від «ЄС» Порошенка Назарій Бербека, каже Іванов, всього за 300 доларів за 1 м² придбав під час війни квартиру площею 84 м² у Львові, а його дружина — квартиру площею 82 м² за такою ж ціною: «Тоді як мінімальна вартість квадратного метру житла у Львові становить близько 1200 у.о. за 1 м²».

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Схожа ситуація, каже блогер, і у Володимира Марусяка: він придбав дві квартири, одна з них площею 57,6 м², яку він оцінив у 575 тисяч грн, а це трохи більше 9 тис грн за квадратний метр, інша — площею 41,4 м², задекларована за ціною під 290 тис. грн — це приблизно всього 7 тис. грн за «квадрат».

Не збігаються з ринковими ціни на придбану нерухомість та автівки і в багатьох інших депутатів Львівської міськради від партії Порошенка. На тлі їхніх надбань Сергій Іванов порівнює статки депутатів Харківської міськради від колишньої ОПЗЖ, які також суттєво зросли під час війни.

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Підсумовуючи, блогер запропонував виручені від продажу майна депутатів кошти, окрім ЗСУ, направити на ремонт садиби Романа Шухевича, що сам Порошенко, за словами журналіста, неодноразово обіцяв зробити.

«Є ще одна проблема, яку допоможуть вирішити кошти, виручені від продажу майна, на яке ваші депутати занизили ціни в деклараціях. Це відновлення у Львові садиби Романа Шухевича, на яку ви обіцяли дати кошти, але вона й досі стоїть зруйнована», — резюмував Іванов.

Як повідомлялося, народні депутати від партії Порошенка «Європейська солідарність», яких в парламенті всього 27 осіб з 401, за війну збагатилися, як всі обранці Верховної Ради разом узяті. Так, заробітки опозиціонерів із фракції «Євросолідарність» за два роки склали понад 3 млрд грн. Приблизно стільки ж заробили всі 374 депутати від інших партій. Найбагатший народний депутат України Петро Порошенко за два роки війни збагатився на суму у понад 20 разів більшу, ніж до війни.

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