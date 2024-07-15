НАЗК має перевірити суддю Романюка, який може бути причетним до захоплення дитсадка, — ветеранська ГО

Ветеранська організація ГО «Вибачте, що живі» просить НАЗК перевірити суддю Апеляційного суду Львівщини Михайла Романюка, який найближчим часом має пройти переатестацію у ВККС щодо ймовірного незаконного збагачення та конфлікту інтересів.

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Про це йдеться на фейсбук-сторінці організації.

Ветерани зазначають, що, згідно із законодавством, рішення щодо подальшої роботи суддів ухвалюють два органи — Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) та Громадська рада доброчесності (ГРД). Проте є випадки, коли ВККС ігнорує рішення ГРД, зокрема, як у ситуації із суддею Апеляційного суду Львівської області Михайлом Романюком. За словами ветеранів, попри те, що суддя причетний до незаконного відчуження дитячого садка, він пройшов переатестацію та продовжує працювати на посаді.

«Схема „віджиму“ працювала так. Його батько — Феодосій Романюк подарував сину 7,5 млн грн. Що цікаво, не свої, а взяті у борг у третьої особи. Згодом дружина судді Олена позичила ГО „Місія добра“ 7,2 млн грн. Через рік громадська організація ліквідувалася та як компенсацію за несплачений борг родина судді отримала дитячий садочок площею 467 кв. м, який раніше перебував в оренді ГО», — йдеться у повідомленні організації.

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Ветерани нагадують, що у 2018 році Громадська рада доброчесності дала негативний висновок щодо судді Михайла Романюка, проте Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) дозволила йому пройти кваліфікаційне оцінювання та повернутися на посаду. А член комісії Андрій Козлов, який виступив проти нього, був звільнений.

ГО «Вибачте, що живі» зазначає, що суддя Романюк має конфлікт інтересів, тому що члени його родини також обіймають посади у суддівських органах Львівщини.

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«Родина Романюка організувала на Львівщині цілий сімейний суддівський клан, який регулярно потрапляє в корупційні скандали. Його дружина Олена — секретар судових засідань, брат Віктор — суддя Галицького районного суду Львова. У 2018 році проти Віктора Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу за те, що він не вказав у декларації свою дружину, що працювала в Яворівському райсуді. Тесть Романюка — ексголова Сихівського районного суду Львова Сергій Лєсной, якого звинувачували у спробі „віджиму“ багатоквартирного будинку по вулиці Квітневій у Львові. Як бачимо, до його родини теж багато запитань у правоохоронців», — зазначають у ГО «Вибачте, що живі».

Ветерани вважають, що якщо Михайло Романюк знову пройде переатестацію та залишиться на посаді, це негативно позначиться на всій судовій системі України. Тому ГО бере цю справу під особистий контроль та планує звернутися до правоохоронних органів.

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«Перший крок — звернення до НАЗК з вимогою перевірити факти незаконного збагачення львівського судді Михайла Романюка та членів його родини, а також, чи відповідає спосіб життя цього скандального сімейства доходам, які вказані в деклараціях. Ми, ветерани, вимагаємо проведення об’єктивної перевірки та встановлення справедливості», — резюмує ГО «Вибачте, що живі».

Раніше ветеранська громадська організація «Вибачте, що живі» звинуватила ВАКС у неповазі до пам’яті загиблих героїв.

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