Ветерани звинувачують ВАКС у звільненні від відповідальності банкіра Ігнатенка, який може бути причетним до корупції при закупівлі зброї

Ветеранська громадська організація «Вибачте, що живі» звинуватила ВАКС у неповазі до пам’яті загиблих героїв. Судді не відпустили адвоката по справі «Укргазбанку» на поховання її загиблого племінника-військового.

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Також у ГО повідомили, що у рамках цієї ж справи був звільнений від відповідальності екс-ТОП-менеджер «Укрексімбанку» та «Укргазбанку» Олександр Ігнатенко, який може бути причетний масштабної корупції, що стосується закордонних контрактів на закупівлю зброї для ЗСУ.

Про це стало відомо зі звернення ветеранської організації «Вибачте, що живі».

«До нас звернулася адвокатка Олеся Басаргіна. 15 жовтня загинув її племінник — старший солдат 68 окремої бригади імені Олекси Довбуша Козей Віталій Олександрович під час виконання бойового завдання на Харківщині. 30 жовтня адвокат направила клопотання, що у зв’язку з організацією поховання та підтримкою родини вона не зможе бути присутньою на засіданні. Але судді ВАКС визнали похорон загиблого героя неповажною причиною неприбуття адвоката до суду і провели засідання без участі адвоката», — йдеться у зверненні громадської організації.

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Ветерани вимагають від голови ВАКС Віри Михайленко пояснити, чи смерть військовослужбовця ЗСУ достатня причина для перенесення засідання суду. Також члени організації вивчили суть справи, в якій бере участь адвокат Олеся Басаргіна і наголошують, що в рамках справи був звільнений від відповідальності банкір, який курував проведення платежів, за якими ЗСУ досі не отримали повного обсягу закупленої зброї.

«У межах кримінального провадження обвинувачений Ігнатенко був звільнений від відповідальності. За даними ЗМІ, він може бути причетним до низки корупційних правопорушень, в тому числі до справ щодо розкрадання державних грошей на закупівлю зброї для ЗСУ, які розслідує НАБУ та розглядає ВАКС. Зокрема НАБУ розслідує кримінальне провадження щодо польської компанії „Alfa Sp z o. o“, яка уклала з Міноборони контракти на майже $ 100 млн на постачання зброї, але прострочила постачання», — зазначається у зверненні ветеранів.

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«Укрексімбанк», де Ігнатенко був заступником голови правління до 16 серпня 2023 року — уповноважена фінансова установа, яка обслуговує військові контракти.

«Саме Ігнатенко відповідав за корпоративний сектор, тобто платежі клієнтів банку за імпортними контрактами на постачання до України зброї. „Укрексімбанк“ мав перевірити польську компанію по багатьох критеріях і відмовити у проведенні сумнівних платежів. Адже з відкритих джерел відомо, що „Alfa“ не оприлюднює податкову звітність та фігурувала раніше у кримінальному провадженні за фактом постачання неякісної амуніції. Вкрадені кошти на постачанні озброєння ЗСУ — це життя українських героїв на фронті. Натомість банкір, який відповідав за проведення платежів, частина яких була у подальшому розкрадена, навіть не був допитаний НАБУ і звільнений від відповідальності по іншій справі, де він фігурує», — обурюються члени ГО.

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Активісти громадської організації вимагають публічної реакції ВАКС, НАБУ та САП.

«Звільнення від відповідальності людей, які вірогідно брали участь в махінаціях із розкрадання грошей на закупівлі зброї, що призвело до загибелі тисяч наших побратимів, є неприпустимим і ганебним. Вимагаємо від керівництва ВАКС, НАБУ, САП надати публічні пояснення — чому вони зневажають пам'ять загиблих герої, натомість випускають на волю корупціонерів, які розкрадають гроші на закупівлю зброї для ЗСУ. Відповідні офіційні запити від ГО будуть спрямовані ВАКС та НАБУ, а отримані відповіді — оприлюднені», — повідомили ветерани у зверненні.

Раніше «ФАКТИ» писали про низку корупційних скандалів у Міністерстві оборони.

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