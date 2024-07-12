Судова реформа в Україні під загрозою зриву через саботаж рішень Громадської ради доброчесності (ГРД) із боку судової влади, пише у своєму блозі на «Цензор.НЕТ» директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Зокрема, за його даними, суддя Апеляційного суду Львівської області Михайло Романюк, який, попри негативний висновок ГРД у 2018 році, пройшов оцінювання Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), може найближчим часом знову пройти переатестацію.

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Він нагадав, що нещодавно Верховний Суд ухвалив рішення, яким скоротив кількість членів ВККС, голоси яких потрібні для подолання висновку Громадської ради доброчесності. Якщо раніше потрібно було 11 голосів членів ВККС, то згідно з рішенням ВС досить дев'яти, а для чинних суддів із висновком про недоброчесність — лише два голоси. Отже, 180 суддів, які раніше дістали негативні висновки ради, можуть повернутися на свої посади.

Кулик зазначив, що є судді, які попри негативні висновки ГРД залишилися в системі і будь-що намагаються в ній утриматися. Він навів приклад судді Апеляційного суду Львівської області Михайла Романюка, який, за даними джерел політолога у ВККС, найближчим часом планує пройти переатестацію.

Посилаючись на проєкт Prosud й інші ЗМІ, Віталій Кулик стверджує, що Романюк причетний до незаконного привласнення дитячого садка, який належав громаді.

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«У 2018 році Громадська рада доброчесності дала негативний висновок по цьому судді. У 2019 році під час оцінювання Романюка один із членів ВККС, Андрій Козлов, виступив з особливою думкою щодо Романюка і навіть написав пост у Facebook, де описав схему віджиму дитсадка родиною Романюків. Виявляється, батько Михайла, Феодосій Романюк, згідно з декларацією судді, подарував сину 7,5 млн грн, причому не своїх, а взятих у борг у третьої особи. Потім дружина судді Олена Романюк позичила ГО „Місія добра“ 7,2 млн грн. Через рік організація ліквідувалася, а в якості „компенсації“ за несплачений борг ГО передала родині судді дитячий садок 467 м², який перебував у оренді організації», — пояснює політолог.

За його словами, попри це, у 2019 році ВККС дозволила Михайлу Романюку пройти оцінювання і працювати далі. А Андрія Козлова звільнили з ГРД.

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Політолог підкреслив, що в суддівській системі Львівської області працюють родичі Романюка. Його дружина Олена є секретарем судових засідань, брат Віктор — суддя Галицького райсуду Львова, проти якого ВРП відкрила дисциплінарну справу за те, що не вніс до декларації свою дружину, яка працює в Яворівському райсуді. Тесть Романюка Сергій Лєсной — ексголова Сихівського районного суду Львова, якого звинувачували у спробі привласнення багатоквартирного будинку у Львові.

«Як бачимо, суддівська мафія нікуди не поділася, а у судової реформи немає жодних перспектив. Поки є рішення Верховного Суду, які обмежують вплив громадськості на суддівський корпус, і поки ВККС толерує збереження суддівських мантій такими персонажами, як Михайло Романюк», — підсумував Кулик.

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