«Відносна більшість тилової України втомилася й хоче переговорів, але не хоче віддавати территорії»: результати соцопитування

Через невизначеність щодо строків війни на виснаження та небажання влади відверто розмовляти зі своїми громадянами про проблеми і загрози, які стоять перед країною, суспільство поступово накриває втома та розчарування. Чим й хоче скористатися диктатор путін. Вороже ІПСО розправляє крила, у мережі блогери-мільйонники синхронно починають «нити» про мир на будь-яких умовах, а тема переговорів з агресором щодо заморожування або перемир’я поступово оволодіває всіма прошарками населення. Про це говорять у соцмережах, на вулиці, в кухні, офісах та провладних кабінетах…

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Зрозуміти, що переговорні процеси знову активізувалися, дає змогу й низка заяв президента Зеленського, зроблених після невдалого для України Саміту миру.

Так, за даними закордонних медіа, другий раунд Банкова планує до виборів у Штатах і, можливо, із запрошенням росії. Очевидно, що глава української держави відійшов від своєї Формули миру, — пуск цієї ракети Україна відпрацювала в декларації Саміту на три ступені/пункти з десяти. Зеленський уже анонсував новий план миру, «на розроблення якого в України піде кілька місяців».

Далі з’явилася публічна позиція президента щодо можливості переговорів через посередника у форматі зернової угоди, укладеної в Стамбулі.

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На тлі таких заяв, Центр Разумкова під час соціологічного опитування, проведеного з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA, запитав в українців, коли варто розпочинати переговори з росією й чи варто їх розпочинати. Зокрема, ZN.UA запитало у українців: «Як ви вважаєте, чи настав час для початку офіційних мирних переговорів України і росії?».

«Відносна більшість тилової України (44%) вважає, що час для початку таких переговорів настав. На думку ж 35%, це не так. Багато хто при цьому перебуває в сірій зоні тих, хто не визначився, — 21%», — йдеться в матеріалі «ZN».

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Цікавим виявився той факт, що 60% жителів півдня вважають, що час для офіційних переговорів із росією настав, що майже на 16% перевищує середній показник по Україні.

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Далі видання запитало, «Як ви вважаєте, чи варто Україні погоджуватися на виконання умов, висунутих владіміром путіним, заради припинення росією війни» і одержало досить красномовну відповідь російському диктаторові.

«По-перше, серед поступок, до яких можуть бути готові українці, точно немає виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних кордонах. 83% наших громадян на це не погодяться. П о-друге, росія не може розраховувати й на те, що українці погодяться офіційно віддати ці області агресорові. 84% проти. По-третє, 77% жителів України не можуть погодитися з тим, що всі західні санкції проти росії мають бути скасовані», — пише ZN.

Також переважна більшість респондентів (76%) упевнена, що путін допускає мир лише на власних умовах.

«Тож можна констатувати, що українці в цьому питанні не мають жодних ілюзій. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону. І тільки південь, нагадаємо, найбільш готовий до переговорів і нейтрального статусу України, найбільше сподівається на те, що з путіним можна домовитися: 38% жителів півдня не згодні з тим, що путін піде на переговори лише на власних умовах», — йдеться в дослідженні.

66% жителів нашої країни вірять у те, що росію можна перемогти на полі бою. Водночас 16% українців такої віри вже не мають, а 18% — коливаються.

«У держави немає виразної інформаційної політики, що ґрунтується на реальності, а не на її замовчуванні. Нерозуміння кінцевої мети війни, відсутність суспільного договору про те, якою ми бачимо й приймемо перемогу, дає змогу, з одного боку, росії сіяти сумніви й розхитувати нас ізсередини. З іншого — не дозволяє міжнародним партнерам почути консолідований голос України, яка воює», — пише ZN, додаючи, що це особиста відповідальність не лише президента та його оточення, а й усіх політичних еліт, які продовжують переслідувати власні шкурні інтереси…

Раніше журналістка Тетяна Ніколаєнко, аналізуючи результати соцдослідження, називала смертельною загрозою для країни інфантильність українського суспільства, більшість якого не готове до відповідальності та реалістичного сприйняття ситуації.

Фото з відкритих джерел, звільнення Херсона

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