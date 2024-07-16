«Слуги народу» позбулися нардепа Задорожного, підозрюваного в організації тримільйонного хабара

Антикорупційні органи, які раніше викрили на хабарі чинного нардепа з президентської фракції, повідомили про підозру народному депутату України IX скликання у «проханні надати неправомірну вигоду голові сільської ради на Сумщині та організації її одержання».

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в НАБУ, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.

«Його „відкат“, як з’ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 млн грн», — зазначили в антикорупційному бюро.

В НАБУ жодних прізвищ не називали, але відомо, що йдеться про «слугу народу» Миколу Задорожного, членство якого у президентській парламентській фракції призупинили на час розслідування.

РЕКЛАМА

«Фракція засуджує будь-які прояви корупції і вважає, що кожен, хто вдається до таких дій, має нести відповідальність, незалежно від статусів та посад. Ми виступаємо за повне й об’єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого за інформацією НАБУ може бути народний депутат Микола Задорожній. Якщо його вину буде доведено — він має понести відповідальність відповідно до закону», — зазначила з цього приводу спікерка «Слуги народу» Юлія Палійчук.

А в Центрі продитії корупції нагадали, що Задорожній виграв вибори у окрузі № 162 на Сумщині. До виборів він був шоуменом та ведучим. Працював в івент-агенції GB Event by Kvartal 95.

РЕКЛАМА

«У вересні 2022 року депутат Задорожній втрапив у скандал. Він приїхав на Сумщину у светрі з великим логотипом V. Схожий знак наносили на російську техніку, яка вторглася в Україну, в тому числі на Сумщину, у 2022 році… Ще один цікавий факт про викритого депутата. Задорожній очолює Тимчасову слідчу комісії Верховної Ради щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій. Її створили у травні цього року. Комісія працюватиме протягом року», — йдеться у повдомленні.

Нагадаємо, що взимку минулого року з фракції «Слуги народу» був виключений нардеп Микола Тищенко.

РЕКЛАМА

Фото НАБУ

73

Читайте нас у Facebook