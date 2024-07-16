Український дрон підпалив завод у Курській області росії (фото, відео)

Українські дрони періодично атакують об'єкти на території країни-агресорки росії. Так, нещодавно під удар потрапили НПЗ в Адигеї, Тамбовській області та Краснодарському краї, а у ніч проти 16 липня об'єктом атаки став завод у Коренево Курської області.

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Вріо губернатора регіону Олексій Смирнов заявив, що «коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апаратури в Коренево» і що «займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів».

Фото зі сторінки О.Смирнова

Фото зі сторінки О.Смирнова

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Кореневський завод низьковольтної апаратури — одне з «провідних підприємств росії та країн СНД, що має багаторічний досвід виробництва низьковольтної та високовольтної апаратури розподілу та управління, апаратів захисту».

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Тим часом у російському міноборони відзвітували про чергове знищення «9 БПЛА над територією Ростовської області, одного БПЛА над територією Білгородської області, одного БПЛА над територією Курської області, одного БПЛА над територією Воронезької області та одного БПЛА над акваторією Чорного моря біля західного узбережжя Кримського півострову» .

Раніше повідомлялося про атаку українських доронів та пожежу в районі військового російського аеродрому в Єйську.

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Фото зі сторінки О. Смирнова

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