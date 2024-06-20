Дрони атакували нафтобазу в Адигеї та Тамбовській області, а також НПЗ у Краснодарському краї (відео)

росія, яка продовжує атакувати українські енергетичні об'єкти, сама пропускає удари — у ніч проти 20 червня фіксувалися чергові «прильоти» у кількох регіонах, де розташовані нафтобази противника.

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Як пише «Астра», мешканці селища Енем в Адигеї та селища Афіпське в Краснодарському краї повідомили про вибухи та пожежі. В Енемі знаходиться нафтобаза «ЛУКОЙЛ-Південьнафтопродукт», а за 8 кілометрів від Енема — Афіпський НПЗ.

Водночас влада заявляє, що один безпілотник «упав на приватний будинок, він повністю зруйнований». Повідомляється, що у Слов'янську-на-Кубані є інформація про одного загиблого і що екстрені служби «розбирають завали». А ось пожежу на Афіпському НПЗ місцевий оперштаб заперечує.

А російське міноборони рапортує, що вночі «черговими засобами ППО перехоплені та знищені 6 БПЛА над територією Республіки Адигея, 3 БПЛА над територією Брянської області, 3 БПЛА над територією Краснодарського краю, по 1 БПЛА над територією Ростовської та Бєлгородської областей, а також 1 БПЛА над територією Орловської області».

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У зведенні нічого не вказується про Тамбовську область, де, судячи з повідомлень місцевих каналів, теж горить нафтобаза, що поряд із селом Платонівка. Місцеві жителі розповіли SHOT, що чули звук мотора близько 4 години ранку, а потім був гучний вибух — люди побачили полум'я та стовп диму над місцевою нафтобазою. У будинках поряд із місцем вибуху повилітали шибки.

Також повідомляється, що вранці у Первомайському муніципальному окрузі було виявлено залишки БПЛА — нібито «дрон розірвався у повітрі».

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Нагадаємо, що у ніч проти 18 червня БПЛА атакували нафтобазу противника під Ростовом — пожежу все ще не погасили.

Фото — скріншот

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