Колишній футболіст «Динамо», «Шахтаря», «Манчестер Юнайтед» та збірної країни-агресора Андрій Канчельскіс, який звинуватив команду Іспанії у здачі матчів росіянам на ЧС-2018 та японцям на ЧС-2022, постраждав внаслідок бійки у барі у центрі москви, повідомляє Telegram-канал Mash.

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За інформацією джерела, 55-річний уродженець України випивав під час фіналу Євро-2024 у закладі під назвою Babes never die та зчепився з уболівальником. Чоловіки кілька годин обмінювалися неприємними висловлюваннями, після чого Канчельскіс нібито вдарив опонента у щелепу. Той виявився не боягузом і відправив зірку футболу в нокаут. Співробітники бару пів години намагалися привести Андрія до тями, але не змогли і викликали «швидку». Медики діагностували у нього травму голови та надали допомогу на місці — до лікарні забирати не стали. Хоч постраждав футболіст, схоже, серйозно. «У нього пробито повіку, і сильно розбито голову», — зазначило джерело.

До речі, після того, що сталося, Канчельскіс написав на кривдника заяву в поліцію.

Нагадаємо, що Андрій Канчельскіс, якому свого часу погрожували поламати ноги та зробити інвалідом, народився у Кіровограді (нинішній Кропивницький). Після виступів за «Динамо» та «Шахтар» талановитий півзахисник перейшов у іменитий «Манчестер Юнайтед», у якому під керівництвом Алекса Фергюсона двічі виграв чемпіонат та Суперкубок Англії, а також по разу Кубок країни та Кубок англійської ліги (до речі, вийшовши на заміну саме замість Канчельскіса, у складі «МЮ» дебютував Девід Бекхем).

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У послужному списку футболіста також виступи за англійські «Евертон» та «Манчестер Сіті», італійську «Фіорентину», шотландський «Рейнджерс», «Аль-Хіляль» із Саудівської Аравії, а ще за російські «Сатурн» та «Крила Рад». У складі збірних СРСР, СНД та росії Канчельскіс провів 59 матчів і забив 7 м'ячів.

До речі, матір колишнього футболіста, котрий відкрито війну не підтримав, але й не засудив, дотримуючись принципу «поза політикою», досі живе у Кропивницькому.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сина Андрія Канчельскіса образили в Англії через «російське» минуле батька.

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