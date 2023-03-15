Сина ексфутболіста «Динамо» та «Шахтаря» образили в Англії через «російське» минуле батька

Колишній футболіст «Динамо» та «Шахтаря» Андрій Канчельскіс, який звинуватив збірну Іспанії у здачі матчу росії на ЧС-2018 та японцям на ЧС-2022, поскаржився на дискримінацію його сина Андрія в Англії, громадянином якої той є.

Зокрема, Канчельскіс розповів, що одна компанія не взяла його сина на роботу лише через те, що батько свого часу грав за збірну росії (у період з 1992-го по 1998-й провів 36 матчів та забив 4 голи).

«Усі повернулися проти росіян, — наводить слова Канчельскіса-старшого видання РІА Новости. — Мій син Андрій влаштувався на роботу до компанії. Йому там сказали, що його тато грав за збірну росії, тож шансів немає. Хоча у моєму паспорті написано, що я народився в Україні, а прізвище у мене литовське. Вони географію не знають, окрім Англії нічого не бачать. Іноді дивишся на них і думаєш, які вони тупі. Зараз там, у цій країні, до росіян дуже погано ставляться».

Примітно, що мати колишнього футболіста, який народився у Кіровограді (нинішньому Кропивницькому), продовжує жити в Україні та їхати до свого сина на московію, навіть просто в гості, не бажає.

«Ми зідзвонюємося щодня. З нею все добре. Моє рідне місто знаходиться в центральній частині України. Там не бомблять, але сирени неприємні. Важливо, щоб мати була жива та здорова. Ми з сестрою хотіли, щоб вона поїхала до Ізраїлю, але вона сказала, що нікуди не хоче. Не приїде вона до нас і до Москви, навіть хоч просто в гості. Ми намагаємося її переконати, але не тиснемо на неї», — додав Канчельскіс.

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