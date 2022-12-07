Ексфутболіст «Динамо» та «МЮ» звинуватив збірну Іспанії у здачі матчу росії на ЧС-2018 та японцям на ЧС-2022

Колишній футболіст київського «Динамо», донецького «Шахтаря» та англійського «Манчестер Юнайтед» 53-річний Андрій Канчельскіс, якому погрожували поламати ноги та зробити інвалідом, гостро відреагував на сенсаційний виліт одного з фаворитів ЧС-2022 збірної Іспанії вже на стадії 1/8 фіналу (команда Луїса Енріке програла в серії пенальті Марокко).

Більш того, знаменитий гравець звинуватив чемпіонів світу-2010 у тому, що вони на ЧС-2018 здали поєдинок росії (поразка по пенальті — 3:4), а на нинішній світовій першості в Катарі — гру Японії (1:2), в результаті чого з групи не вийшли німці.

«Збірна Іспанії на чемпіонаті світу у 2018 році продала гру росії, а зараз віддала матч Японії, — цитує Андрія Канчельскіса championat.com. — Якби вони грали у нормальний футбол, який вони показали у першому матчі… Почали займатися не дуже футбольними справами. Що робити збірній Іспанії? Футбольний боженька їх карає. Карає шахраїв та негідників. Грайте у футбол! Грайте кожен матч, наче останній! Збірна Іспанії поводить себе неправильно з 2018 року — ось зараз їх і ковбасить».

До речі, з моменту, коли іспанці стали чемпіонами світу у 2010 році, вони жодного разу не обіграли на ЧС команду з Європи, Африки чи Південної Америки, задовольняючись перемогами над Австралією, Іраном та Коста-Рикою.

Нагадаємо, Андрій Канчельскіс народився в українському Кіровограді (нинішній Кропивницький). Після виступів за «Динамо» та «Шахтар» талановитий півзахисник перейшов у іменитий «Манчестер Юнайтед», у якому під керівництвом Алекса Фергюсона двічі виграв чемпіонат та Суперкубок Англії, а також по разу Кубок країни та Кубок англійської ліги (до речі, вийшовши на заміну саме замість Канчельскіса, у складі «МЮ» дебютував Девід Бекхем).



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іспанія на ЧС-2022 розгромила Коста-Рику і не втримала перемогу над Німеччиною.

Фото Championat. asia

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