Бенефіс іменинників та «прокляття» Кейна: відеоогляд фіналу Євро-2024

У неділю, 14 липня, фінальним поєдинком на «Олімпіаштадіоні» у Берліні фінішував чемпіонат Європи з футболу, на якому збірна України не змогла вийти з групи. 8-кілограмовий трофей оскаржили триразові переможці першостей Старого Світу іспанці та фіналісти Євро-2020 англійці.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. Фінал

Іспанія — Англія — 2:1

Голи: Вільямс (47), Оярсабаль (87) — Палмер (72).

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Якщо підопічні Гарета Саугейта, яких на Туманному Альбіоні не критикував лише лінивий, дісталися фіналу зі скрипом (досить відзначити, що у всіх трьох зустрічах плей-оф англійці по ходу протистояння програвали), то іспанці виграли «групу смерті» з Італією (1:0), Хорватією (3:0) та Албанією (1:0), розгромили сенсаційну Грузію (4:1) у 1/8 фіналу, а потім вибили Німеччину (2:1) та Францію (2:1).

А ще над Англією висіло «прокляття» капітана збірної Кейна, який за роки своєї яскравої кар'єри і найкращим бомбардиром АПЛ ставав, і суперечку голеадорів бундесліги вигравав, і найкращим бомбардиром в історії національної команди став, але при цьому не виграв із клубами та збірною жодного (!) трофею. Шанс був у Берліні.

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До перерви Іспанія мала кращий вигляд, але англійці виглядали зібраними та готовими боротися на кожній ділянці поля. Рубка на полі йшла ще та: іспанець Ольмо шипами влетів у стегно Райса, а Уокер ледь не зламав головного тренера суперника Луїса де ла Фуенте. Ось тільки з гольовими моментами була проблема.

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Іспанці покарали родоначальників футболу вже в першій атаці після перерви. Постаралися вундеркінди. Ямаль, який відзначив 13 липня своє 17-річчя, видав шикарний пас на Вільямса, котрому 12 липня виповнилося 22, і півзахисник «Атлетика» не залишив Пікфорду шансів на порятунок — 1:0. До речі, у молодшому віці у фіналах Євро забивав лише один футболіст — 20-річний італієць П'єтро Анастазі у 1968 році.

Англійцям, здавалося, було не звикати пропускати першими. І словаки можуть підтвердити, і швейцарці, і голландці. Ось тільки біля воріт Сімона була тиша. Навпаки, хлопці де ла Фуенте робили все можливе, щоб забити другий гол. Не забили. А ось підопічні Саутгейта знову знайшли свій шанс, коли на 72-й хвилині Палмер, який вийшов на заміну, точно пробив з-за меж штрафного майданчика — 1:1.

Але останнє слово виявилося за справді найкращою командою Євро-2024. На 87-й хвилині вінгер «Реал Сосьєдад» Оярсабаль приніс Іспанії перемогу — 2:1. «Прокляття» Кейна все ще живе…

До речі, один із десятків тисяч уболівальників збірної Англії на «Олімпіаштадіоні» Дейв Роуз через фінал Євро-2024 відклав похорон своєї 89-річної матері, яка померла в будинку для літніх людей, і полетить додому лише в понеділок. Тепер у нього подвійна жалоба.

Збірна Іспанії — чотириразовий чемпіон Європи (раніше команда брала трофей у 1964, 2008 та 2012 роках, програвши у фіналі Євро-1984). А ще найрезультативніша команда в історії одного турніру, яка забила на Євро в Німеччині 15 м'ячів.

Нагадаємо, що наступний чемпіонат Європи з футболу за участю 24 команд відбудеться влітку 2028 року у Великій Британії (Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія) та Ірландії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперкомп'ютер точно передбачив фіналістів Євро-2024.

Фото РА

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