Частина українців зможе безкоштовно відремонтувати пошкоджене обстрілами житло: кого це стосується та як отримати допомогу

В Україні, де Кабмін дозволив обстеження нерухомості у зоні бойових дій для подальшого включення у реєстр пошкодженого та знищеного майна, мешканці прифронтових областей можуть отримати допомогу для невідкладного ремонту пошкодженого обстрілами житла.

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Як пише видання «На пенсії», спеціальні ваучери надає Міжнародна організація з міграції (МОМ). За їх отриманням можуть звернутися мешканці Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей.

Для отримання ваучена необхідно надати документи, які зафіксували факт пошкодженого житла. Їх можна оформити в органах місцевої влади. Там зберуть особисті дані та контакти, які потім передадуть до Міжнародної організації з міграції. Після чого на ваш телефон має надійти повідомлення з погодженням на допомогу, подробиці програми та інструкція з використання ваучера.

Програма триватиме до серпня 2024 року.

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Ваучер — це документ, який надає людині можливість безкоштовно придбати побутово-будівельні матеріали, зокрема, ОСБ-плити (орієнтовано-стружкова плита); піно-ізоляційні матеріали; ручний неелектричний інструмент — ножі, пилки, молотки; плівки, тенти, брезент.

Також ваучер дасть змогу оплатити доставку матеріалів.

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Якщо у вас виникли запитання, ви можете зателефонувати на безкоштовну «гарячу лінію» МОМ — (0800) 215−015. Дзвінки приймають по буднях — з 9.00 до 17.00.

Раніше Кабмін запровадив низку обмежень у виділенні компенсації, які стосуються площі знищеного майна: не більше 150 квадратних метрів для квартири та не більше 200 квадратних метрів для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

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Фото Pixabay

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