Кабмін дозволив обстеження зруйнованого житла у зоні бойових дій: чому це важливо

В Україні діє програма компенсацій за пошкоджене та зруйноване під час бойових дій житло. Але до цього часу не було можливим проводити комісійне обстеження та фіксацію знищених війною об’єктів на території активних бойових дій. Отже, такі будівлі не потрапляли до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Відповідно, громадяни не мали змоги отримати компенсації за програмою єВідновлення.

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Як повідомляють в Мінреінтеграції, уряд вніс зміни до відповідної постанови, дозволивши проводити такі обстеження за рішенням уповноваженого органу та з урахуванням безпекової ситуації. На таких територіях також мають функціонувати державні електронні інформаційні ресурси.

Складений за результатами обстеження комісією акт може бути використаний власниками таких об’єктів для отримання компенсації за знищене житло за програмою єВідновлення.

Раніше адвокат розповідав, як підтвердити факт пошкодження іпотечного майна внаслідок війни.

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Ілюстративне фото зі сторінки керівника Харківської ОВА

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