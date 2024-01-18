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Гроші

Кабмін запровадив обмеження для виплати компенсації за зруйноване житло: хто не отримає гроші

14:30 18 січня 2024
Зруйноване житло

Кабінет міністрів ухвалив зміни до процедури надання компенсації за пошкоджене та знищене війною житло. Компенсація, яку держава виплачує українцям за пошкоджене і знищене під час війни житло, виплачуватиметься за новими правилами. Про це йдеться постанові № 39 від 16 січня.

Так, Кабмін запровадив низку обмежень. Діятиме обмеження площі знищеного житла, на яке виділяється компенсація, а саме:

• не більше 150 квадратних метрів для квартири;
• не більше 200 квадратних метрів для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

Зазначається, що в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна з'являтиметься інформація про площу об'єкта зруйнованого майна, яка перевищує максимальні обмеження площі для підрахунку компенсації.

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«Надалі площу, на яку не нараховували компенсацію, використають для подачі заяви на компенсацію за рахунок репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами», — ідеться в документі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно експерти розповіли, що не так із програмою «єВідновлення».

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