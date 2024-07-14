Рятуємося від африканської спеки: де в кімнаті необхідно встановити вентилятор і як правильно це зробити

Вентилятор є чудовою альтернативою кондиціонеру і порятунком у спеку, інформує Ukr.Media.

Проте нерідко він просто ганяє гаряче повітря, не приносячи полегшення. Фахівці розповіли, як зробити так, щоб вентилятор виконував свою основну функцію.

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Головне правило, яке важливо пам'ятати — місце розташування вентилятора є ключовим, інакше він не справлятиметься зі своїми обов'язками.

Дотримуйтеся таких правил:

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• якщо вам потрібно встановити настільний вентилятор, тоді прилад має стояти якомога вище, а також має бути спрямований донизу;

• підлоговий вентилятор повинен розташовуватися в середині кімнати і дути в напрямку дверей або вікна.

Якщо у вас є компактний вентилятор, його варто ставити на підвіконня і направляти в бік вікна. Так прилад буде видувати гаряче повітря, що надходить всередину.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло.

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