Рятуємося від африканської спеки: де в кімнаті необхідно встановити вентилятор і як правильно це зробити
Вентилятор є чудовою альтернативою кондиціонеру і порятунком у спеку, інформує Ukr.Media.
Проте нерідко він просто ганяє гаряче повітря, не приносячи полегшення. Фахівці розповіли, як зробити так, щоб вентилятор виконував свою основну функцію.
Головне правило, яке важливо пам'ятати — місце розташування вентилятора є ключовим, інакше він не справлятиметься зі своїми обов'язками.
Дотримуйтеся таких правил:
• якщо вам потрібно встановити настільний вентилятор, тоді прилад має стояти якомога вище, а також має бути спрямований донизу;
• підлоговий вентилятор повинен розташовуватися в середині кімнати і дути в напрямку дверей або вікна.
Якщо у вас є компактний вентилятор, його варто ставити на підвіконня і направляти в бік вікна. Так прилад буде видувати гаряче повітря, що надходить всередину.
Раніше «ФАКТИ» писали, як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло.157
Читайте нас у Facebook