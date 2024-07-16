Скасували перехід на літній час, мито та ПДВ для енергетичного обладнання: ВР ухвалила законопроєкти

Парламентарі підтримали скасування імпортного мита та ПДВ на обладнання, необхідне для енергетики та сектору розмінування та ухвалили законопроєкт про обчислення часу в Україні у другому читанні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Таким чином, Верховна Рада ухвалила в цілому правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Зокрема, йдеться про законопроєкти № 11258 та № 11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування. За відповідні рішення проголосували 305 та 313 нардепів.

Зокрема, від мит та ПДВ буде звільнено:

• електрогенераторне обладнання;

• обладнання для вітро- та сонячної генерації;

• акумулятори (крім акумуляторів малої потужності);

• обладнання для протимінної діяльності;

• обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

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Також українці більше не переводитимуть годинники на літній та зимовий час.

«Парламент ухвалив законопроект № 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. ЗА в цілому — 261», — написав Железняк.

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Нардеп уточнив, що цього року українці в останню неділю жовтня (27 числа) останній раз переведуть стрілки годинника на зимовий час і надалі переведення на літній час з 2025 року не буде.

Нагадаємо, минулого тижня комітет ВР підтримав відмову від переходу на літній та зимовий час. Законопроєкт «Про обчислення часу в Україні», який передбачає скасування переходу на літній та зимовий час, Рада ухвалила у першому читанні ще у березні 2021 року. Але потім його відправили на доопрацювання.

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Нагадаємо, востаннє Україна перейшла на літній час 27 березня.

Фото: телеграм

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