У Раді схвалили відмову від переходу на літній/зимовий час в Україні

Верховна Рада України планує на найближчому пленарному тижні розглянути у другому читанні законопроєкт «Про обчислення часу в Україні», який передбачає скасування переходу на літній та зимовий час.

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Сьогодні у Раді повідомили, Комітет з питань економічного розвитку рекомендує парламенту прийняти в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні.

«Прийняття Закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров’я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку Російської Федерації та сприятиме євроінтеграційним прагненням України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, законопроєкт № 4201 було зареєстровано спікером парламенту Русланом Стефанчуком ще у жовтні 2020 року. Він запропонував скасувати перехід на літній та зимовий час та закріпити на території України єдиний київський час — UTC+2.

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У першому читанні законопроєкт ухвалили у березні 2021 року. У другому читанні голосів забракло, і законопроєкт відправили на доопрацювання.

Як писали «ФАКТИ», 31 березня Україна перейшла на літній час.

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