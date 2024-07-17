Почали перевіряти з ночі: прикордонники назвали умову виїзду чоловіків за кордон з 17 липня

Вже від 17 липня українським чоловікам віком 18−60 років потрібно мати військовий квиток, аби перетнути кордон. Категорії визначення тих громадян України, хто має дозвіл на виїзд, не змінилися.

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Про це заявив в ефірі одного з телеканалів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Цієї ночі в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків віком від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років», — наголосив він.

Демченко зауважив, якщо чоловіки не будуть мати цього документа, то «буде виноситися відмова в перетині кордону». За словами представника Держприкордонслужби, категорії тих, кому дозволено перетинати кордону, не змінилися, «але до тих умов, які є, додається наявність військово-облікового документа».

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«Це якраз передбачено змінами до законів України і сплином терміну. Сьогодні останній день, коли чоловіки мали б або стати на військовий облік або оновити свої військово-облікові дані», — пояснив Демченко.

На кордоні чоловіки можуть пред'явити паперовий документ-книжечку, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або ж військово-обліковий документ в електронній формі, який прирівнюється до традиційного паперового.

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«Коли в Резерв+ згенерований QR-код, щоб прикордонники мали змогу зчитати його і отримати ті дані, які відображаються в системі чи в електронній формі», — наголосив Демченко.

Якщо у прикордонників виникатимуть якісь сумніви щодо даних, які відображаються в військово-обліковому документі або сумніви, що документ може бути підробним, обов'язково перевірять всю цю інформацію в системі «Оберіг».

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«Можу нагадати, що ще з березня було налагоджено такий інформаційний обмін між ДПСУ і Міністерством оборони й наші інспектори в пунктах пропуску мають доступ до цієї системи для того, щоб унеможливити використання підробних документів для виїзду громадянам України чоловічої статі за межі України», — сказав речник ДПСУ.

Зазначимо, що заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що за неоновлення даних українців за кордоном їх будуть карати адміністративними штрафами. Втім, реалізувати це буде важче, ніж всередині країни.

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