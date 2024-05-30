В Україні штрафуватимуть навіть тих, хто оновив дані: в чому справа

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. І навіть якщо чоловік оновив дані, але не буде мати при собі військово-облікового документа, то йому доведеться заплатити штраф.

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Про це речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів в інтерв’ю «Телеграфу».

«До законів України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ та „Про правовий режим воєнного стану“ внесено зміни. Визначено, що у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, і пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського. Ця норма набула чинності 18 травня цього року, і за її невиконання передбачене накладення штрафу від 17 000 до 25 500 гривень», ― сказав Істомін.

Речник ТЦК пояснює, що застосунок, як і витяг з ЦНАПу, не є військово-обліковими документами.

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«Для призовників таким документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних ― військовий квиток або тимчасове посвідчення. Крім того, постановою Кабміну № 559 затверджено нову форму військово-облікового документа, який, звісно, також може мати при собі громадянин», ― сказав Істомін.

Нагадаємо, на думку колишнього речника Генштабу ЗСУ, військового експерта Владислава Селезньова, нинішня ситуація з мобілізацією, зокрема й оповіщення представниками Територіальними центрами комплектації (ТЦК) на вулицях і «пакуваннями» чоловіків у бусики триватиме до кінця війни.

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