Патрулів на вулицях побільшає: що чекає чоловіків, які не оновлять дані у ТЦК

Після 16 липня, коли закінчується двомісячний термін для оновлення даних військовозобов'язаними відповідно до закону про мобілізацію — на вулицях може побільшати патрулів.

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Таке припущення у в інтерв’ю «Телеграфу» зробив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін.

«Перевірка військово-облікових документів так само належить і до компетенції поліції. Тож до перевірок документів військовозобов’язані мають бути завжди готовими. Та ніхто ж і не скасовував правил військового обліку, які існували до повномасштабної війни. Ці 60 днів, протягом яких треба було актуалізувати дані, це додатковий час, наданий кожному для того, щоб він міг оновити свої військово-облікові документи», — наголосив він.

Також військовий підтвердив, що сплата людиною штрафу не звільняє від обов'язку військової служби, про що говорила адвокатка ЮКК «Де-Юре» Лариса Кісь.

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«Оплата штрафу є виконанням обов'язку за порушення — неявки за повісткою у визначену дату. Будь-яка інша повістка — виклик на іншу дату та неявка в цю дату — буде новим порушенням», — пояснила експерт.

Йдеться про те, що обмеження щодо кількості можливих викликів за повісткою — відсутні.

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«Теоретично, з урахуванням часу „проходження“ найбільш довготривалої процедури — направлення повістки поштою — штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці», — розповіла юристка.

Вона зауважила також, що ТЦК та СП не заборонено направляти «щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної».

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«І кожного разу — штраф. Отже, шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацію) не такий вже довгий», — підсумувала експертка.

Тобто, якщо сума штрафів перевищить 160 тисяч гривень, виконавча служба зможе виставляти на продаж майно ухилянта. Звичайно, залишається сподіватись, що до таких рішень не буде доходити, так як це загрожує посиленням напруженості у суспільстві.

Раніше старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитро Молот розповідав, що адмінпокараня зможуть уникнути ті чоловіки, які нададуть документи або інші підтвердження щодо неможливості оновлення даних впродовж 60 відведених на це днів.

Ілюстративне фото Патрульної поліції Києва

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