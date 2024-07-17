І страшно, і смішно: чоловік встановив світовий рекорд на одноколісному велосипеді заради допомоги безхатькам

Раніше «ФАКТИ» писали, що переселенець з Донеччини заради допомоги ЗСУ влаштував тур «на дивані». А ірландця Імонна Ківені люди постійно запитували, що він збирається робити далі, після того, як 2016 року він здійснив найдовшу у світі подорож босоніж (2 080 км), а через два роки продовжив її, піднявшись босоніж на 10 гір за 10 днів, повідомляє «Книга рекордів Гіннеса».

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У нього не було відповіді, поки одного дня у 2020 році він не натрапив на рекорд найшвидшого перетину Ірландії на одноколісному велосипеді, який, як він згадує, «здавався ідеальним поєднанням страхітливого і смішного».

Після кількох невдач і затримок Імонн нарешті зміг спробувати побити рекорд минулого року, і тепер офіційно підтверджено, що він досяг цієї мети. Імонн Ківені проїхав на велосипеді від Мізен Хед, найпівденнішої точки Ірландії, до Малін Хед, найпівнічнішої — відстань у 613 км — за 5 днів 5 годин 23 хвилини.

Своїми зусиллями Імонн зібрав 5,939 євро для організації Simon Communities of Ireland, яка підтримує тих, хто страждає від бездомності. Йому допомагав друг — Мейдхбін Ні Руїсейл, який перевозив запаси і оновлював його сторінки в соціальних мережах. Вони ночували в містах, розташованих вздовж маршруту.

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Імонн проводив у дорозі близько 12 годин щодня, роблячи невеликі, але часті перерви, щоб трохи відпочити від незручного сидіння велосипеда.

«Після довгого дня їзди на велосипеді від сидіння дуже боліла спина», — розповів він.

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Імонн купив якісні велосипедні шорти та крем від натертостей, який, за його словами, був на вагу золота. Найбільше несподівано постраждала ліва щиколотка — за словами Імона, вона роздулася до розміру грейпфрута, і кожен оберт педалей був тортурами.

Незважаючи на те, що після цього він не міг нормально ходити протягом двох тижнів, їзда на велосипеді з розпухлою щиколоткою була не найважчим аспектом цього випробування для Імонна, найбільше дошкуляв тиск часу. Попередній рекорд не був офіційно встановлений, але він повинен був фінішувати менш ніж за шість днів, щоб досягти його. Крім того, заздалегідь спланувавши всі свої зупинки на маршруті, він мав додатковий тиск, який полягав у тому, щоб щовечора досягати місця призначення.

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Цікаво, що Імонну вдалося завершити подорож по пересіченій місцевості швидше, ніж групі велосипедистів, які вирушили незабаром після нього.

Раніше Імон ніколи не їздив на моноколесі. Йому знадобилося кілька тижнів, щоб навчитися, а потім він продовжував тренуватися, поки не зміг проїжджати понад 100 км за день.

Раніше повідомляли, що на Прикарпатті встановили унікальний рекорд.

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