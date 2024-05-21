«Танцювали 90 хвилин»: на Прикарпатті встановили унікальний рекорд

У селі Чортовець на Прикарпатті 225 чоловіків виконали ритуально-обрядовий чоловічий танець сербен. Довжина ланцюжка складала 2 350 метрів, а сам танок водили півтори години. Унікальне дійство зафіксували у Книзі рекордів України. Крім того, під час заходу вдалося зібрати кошти, які спрямують на підтримку 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

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«Обрядовий танець сербен занесений до нематеріальної спадщини України, лише у нашому селі є така традиція. Дослідники кажуть, що він дуже нагадує сербський військовий чоловічий танець. Існує дуже давно, важко навіть сказати, з яких пір він виконується у Чортовці, — розповідає «ФАКТАМ» Ореста Гринюк, місцева жителька. - Одна з легенд каже, що сербен водили під час монголо-татарських набігів, щоб не пропустити ворогів. Сам танець веде найпочесніший чоловік села з металевим топірцем у руках. Так званий «заводило». За ним у вервицю стає священник. А супроводжує дійство сопілкар. До танцю стають лише чоловіки та хлопці та, беручись за руки, обходять від церкви до церкви. Кажуть, що якщо юнака допускають водити цей танець, то це визнання громадою, мовляв, він вже є одним із них, вже не дитина. Коли чоловіки йдуть з сербена, то жінки стають у коло та співають пісень, серед яких і жартівливі, та танцюють. Менші дівчатка водять гаївочки. Й відбувається певний переспів один одного.

Сам сербен часто вважають так званим магічним колом, яке оберігатиме село до наступного Великодня. Адже з давніх-давен саме у перший день цього свята виконували танець. А тепер не лише на Великдень, а й у Великодній понеділок та Провідну неділю також. Місцеві недарма кажуть, що завдяки цьому танцю наповнюються на весь рік енергією, щоб потім були сили працювати".

Сербен вважають так званим магічним колом, яке оберігатиме село до наступного Великодня

Рекорд у Чортовці встановлювали у Провідну неділю. Таким чином намагались популяризувати унікальну традицію та підтримати Збройні Сили України. Адже під час його встановлення волонтери за кордоном зібрали 763 євро, які підуть на потреби армії.

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«Рух танцювальників складався з погойдування та притупування, виконували його в ритмі пісні. Сама шеренга рухалась боком уліво навколо храму та всіх споруд, які були на подвір'ї. Обійшовши храм кілька разів, танець завершили на тому самому місці, звідки починали, — каже представник національного проєкту „Книга рекордів України“ Ігор Підчібій. — В результаті маємо нове досягнення — найбільш протяжне й масове одночасне виконання народного танцю сербен. Кількість учасників рекорду — 225, наймолодшому учаснику — чотири роки, а найстаршому — 80 років. Довжина чоловічого танцю — 2 350 метрів. Виконували танок 90 хвилин».

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