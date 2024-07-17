«Вимоги України щодо повного виведення військ рф відповідають міжнародному праву»: аналітики ISW про переговори з росією

Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з росією на власних умовах, а українські вимоги щодо мирного врегулювання відповідають міжнародному праву — на противагу росії, яка хоче повної капітуляції нашої держави.

ВІДЕО ДНЯ

Володимир Зеленський раніше заявив, що українські плани щодо другого мирного саміту мають бути готові до листопада 2024 року, і повторив, що на ньому має бути присутній представник росії.

Однак нещодавні заяви кремля продовжують демонструвати, що росія залишається непохитною у переговорах з Україною, а офіційні особи кремля прямо заявили, що рф не братиме участі у другому мирному саміті, оскільки його умови є неприйнятними з огляду на російські вимоги, констатують в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Українські офіційні особи підкреслили, що метою першого мирного саміту було сприяння досягненню миру, заснованого на міжнародному праві, в тому числі на законах, стороною яких є рф.

РЕКЛАМА

Вимоги України щодо повного виведення військ рф з території України передбачені міжнародним правом, а отже, вони є обґрунтованими. Однак вимоги росії щодо повної капітуляції України та продовження окупації української землі є і будуть порушенням міжнародного права.

ISW також продовжує вважати, що вимоги путіна про капітуляцію України дозволять російським військам та окупаційним адміністраціям продовжувати свої широкомасштабні та цілеспрямовані кампанії етнічних чисток в окупованій Україні. А повне відновлення територіальної цілісності України необхідне для звільнення українського народу від російської окупації.

Прийняття будь-чого, окрім звільнення нашою державою свого народу, є непрямим схваленням незаконної окупації росією понад п'яти мільйонів українців, вважають аналітики.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за даними соцопитування, відносна більшість тилової України втомилася й хоче переговорів, але не хоче віддавати территорії.

77

Читайте нас у Facebook